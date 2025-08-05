Требовали передать им: в Ровно автомобили "прижали" машину ТЦК, в которой перевозили военнообязанного

Вечером 4 августа во время перевозки военнообязанного мужчины в центр подготовки подразделений два гражданских автомобиля "прижали" к обочине транспорт ТЦК, заблокировав его в Ровно. Во время инцидента произошло ДТП с участием авто ТЦК и одного из нарушителей, а сами гражданские требовали передать мужчину им.

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Инцидент произошел около 19:00 часов, когда военнообязанного перевозили из Кременецкого РТЦК и СП в центр подготовки подразделений, на объездной дороге города Ровно. Подробности рассказали на Facebook-странице Тернопольского областного ТЦК и СП.

Как сообщили в ведомстве, автомобиль военнослужащих ТЦК попал в ДТП, когда пытался съехать на обочину. Когда это случилось, один из работников заблокировал вход в автомобиль из-за "агрессивного" поведения гражданских.

"Старший машины вызвал полицию и вместе с водителем и военнообязанным заблокировался внутри автомобиля, поскольку шесть гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать военнообязанного им", — говорится в сообщении.

Скриншот | сообщение Тернопольского областного ТЦК и СП

Военнослужащего и мужчину, которого перевозили в центр подготовки подразделений, доставили в медицинские учреждения. Полиция осуществляет соответствующие меры в отношении гражданских лиц, препятствовавших деятельности представителей ТЦК, и предоставит правовую оценку их действиям.

В случае, если факт преступления будет подтвержден, а их вина установлена, нарушителям может грозить ответственность в соответствии со статьей 114-1 Уголовного кодекса Украины о "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины". Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. В случае, если в результате действий злоумышленников наступят тяжкие последствия, нарушителям может грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 4 августа 63-я ОМБр "Стальные львы" распространила видео в соцсетях, на котором некоторые бойцы рассказали о том, что попали в ряды ВСУ неожиданно.

3 августа в Николаевском областном ТЦК и СП сообщили, что неизвестные напали с битами на представителей ТЦК.