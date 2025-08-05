Вимагали передати їм: у Рівному автомобілі "притисли" машину ТЦК, у якій перевозили військовозобов'язаного

Увечері 4 серпня під час перевезення військовозобов'язаного чоловіка до центру підготовки підрозділів два цивільні автомобілі "притисли" до узбіччя транспорт ТЦК, заблокувавши його у Рівному. Під час інциденту трапилася ДТП за участі авто ТЦК та одного з порушників, а самі цивільні вимагали передати чоловіка їм.

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Інцидент трапився близько 19:00 години, коли військовозобов'язаного перевозили з Кременецького РТЦК та СП до центру підготовки підрозділів, на об'їзній дорозі міста Рівне. Подробиці розповіли на Facebook-сторінці Тернопільського обласного ТЦК та СП.

Як повідомили у відомстві, автомобіль військовослужбовців ТЦК потрапив у ДТП, коли намагався з'їхати на узбіччя. Коли це трапилося, один із працівників заблокував вхід до автомобіля через "агресивну" поведінку цивільних.

"Старший машини викликав поліцію та разом із водієм і військовозобов’язаним заблокувався всередині автомобіля, оскільки шестеро цивільних осіб поводилися агресивно та вимагали передати військовозобов’язаного їм", — йдеться у повідомленні.

Скриншот | допис Тернопільського обласного ТЦК та СП

Військовослужбовця та чоловіка, якого перевозили до центру підготовки підрозділів, доставили у медичні установи. Поліція здійснює відповідні заходи щодо цивільних осіб, що перешкоджали діяльності представників ТЦК, й надасть правову оцінку їхнім діям.

У випадку, якщо факт злочину буде підтверджено, а їхню провину встановлено, порушникам може загрожувати відповідальність відповідно до статті 114-1 Кримінального кодексу України про "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України". Санкції цієї статті передбачають позбавлення волі строком від 5 до 8 років. У разі, якщо внаслідок дій зловмисників настануть тяжкі наслідки, порушникам може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 4 серпня 63-а ОМБр "Сталеві леви" поширила відео у соцмережах, на якому деякі бійці розповіли про те, що потрапили до лав ЗСУ несподівано.

3 серпня у Миколаївському обласному ТЦК та СП повідомили, що невідомі напали з битами на представників ТЦК.