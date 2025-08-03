Невідомі з битами напали на представників ТЦК на Миколаївщині: подробиці

Інцидент трапився у селі Бузьке на Миколаївщині. Під час оповіщення військовозобов’язаних представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки у супроводі працівника Нацполіції стався напад.

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Щоб захиститися, постраждалий боєць здійснив постріл із травматичної зброї, яка зареєстрована відповідно до чинних вимог закону. Про деталі інциденту розповіли у Миколаївському обласному ТЦК та СП.

Сутичка сталась в неділю, 3 серпня. Як повідомив Миколаївський ТЦК та СП, група цивільних, озброєних металевими трубами та битами, пошкодила транспортний засіб ТЦК та завдала тілесних ушкоджень одному з військовослужбовців. Щоб захиститися, постраждалий боєць здійснив постріл із травматичної зброї, яка зареєстрована відповідно до чинних вимог закону.

За інформацією, яку надали в обласному ТЦК та СП, є постраждалі серед обох сторін конфлікту — як серед військових, так і серед цивільних. На місці події працюють правоохоронці, які проводять оперативні слідчі дії.

У ТЦК нагадали, що погрози життю, насильство, приниження гідності або пошкодження майна військовослужбовців, задіяних у заходах із забезпечення оборони держави, а також у відсічі збройної агресії РФ, караються відповідно до закону — від трьох до п’яти років обмеження волі.

У разі нанесення тілесних ушкоджень або побиття передбачено ще суворіше покарання — до 12 років ув’язнення. Крім того, такі дії можуть кваліфікуватися як злочин, визначений статтею 114-1 Кримінального кодексу України — "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України".

Нагадаємо, 30 липня у Миколаєві чоловік стрибнув із мосту під час втечі від співробітників ТЦК і поліцейського та розбився на смерть.

Також Фокус писав про інцидент у Вінниці. Там поліція Вінницької області відкрила кримінальне провадження за фактом спроби захоплення державної установи. Близько 80 людей прибули до обʼєкту, у якому були розміщені громадяни, з вимогою відпустити чоловіка, якого військовослужбовці доставили як особу, що розшукується за ухилення від військової служби