Конфлікт з ТЦК у Вінниці: поліція відкрила кримінальне провадження за захоплення стадіону

Поліція Вінницької області відкрила кримінальне провадження за фактом спроби захоплення державної установи.

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Близько 80 людей прибули до обʼєкту, у якому були розміщені громадяни, з вимогою відпустити чоловіка, якого військовослужбовці доставили як особу, що розшукується за ухилення від військової служби, інформує поліція.

Повідомляється, що частина присутніх пошкодила ворота та проникли на територію установи. Тому, аби відтіснити людей та припинити порушення громадського порядку, правоохоронці застосували спеціальні засоби.

П'ятьох чоловіків віком від 21 до 33 років, причетних до злочину, затримано в процесуальному порядку. Наразі слідчі розслідують кримінальне провадження за ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) ККУ, що карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

"Закликаємо громадян дотримуватися чинного законодавства та не перешкоджати правоохоронним органам у виконанні ними своїх службових обов’язків", — йдеться у повідомленні поліції.

Що відомо про конфлікт у Вінниці

Інцидент стався ввечері 1 серпня на території стадіону "Локомотив", на якому співробітники ТЦК тимчасово розмістили декілька десятків чоловіків для проходження медичних оглядів.

Група громадян, здебільшого жінки та молоді люди, намагалися звільнити чоловіків, після чого на місце події прибули понад 10 екіпажів поліції.

Коментуючи інцидент, Вінницький територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив, що всі дії з мобілізації відбувалися в рамках законодавства України та у взаємодії з Національною поліцією.

Нагадаємо, 30 липня у Миколаєві чоловік стрибнув із мосту під час втечі від співробітників ТЦК і поліцейського та розбився на смерть.

Також Фокус писав, що міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що мобілізація в Україні триває за планом і на 90% відбувається свідомо. За його словами, у переважній більшості люди самі приходять до ТЦК.