Конфликт с ТЦК в Виннице: полиция открыла уголовное производство за захват стадиона

Полиция Винницкой области открыла уголовное производство по факту попытки захвата государственного учреждения.

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Около 80 человек прибыли к объекту, в котором были размещены граждане, с требованием отпустить мужчину, которого военнослужащие доставили как лицо, разыскиваемое за уклонение от военной службы, информирует полиция.

Сообщается, что часть присутствующих повредила ворота и проникла на территорию учреждения. Поэтому, чтобы оттеснить людей и прекратить нарушение общественного порядка, правоохранители применили специальные средства.

Пятеро мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, причастных к преступлению, задержаны в процессуальном порядке. Сейчас следователи расследуют уголовное производство по ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) УКУ, что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

"Призываем граждан соблюдать действующее законодательство и не препятствовать правоохранительным органам в выполнении ими своих служебных обязанностей", — говорится в сообщении полиции.

Что известно о конфликте в Виннице

Инцидент произошел вечером 1 августа на территории стадиона "Локомотив", на котором сотрудники ТЦК временно разместили несколько десятков мужчин для прохождения медицинских осмотров.

Группа граждан, в основном женщины и молодые люди, пытались освободить мужчин, после чего на место происшествия прибыли более 10 экипажей полиции.

Комментируя инцидент, Винницкий территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил, что все действия по мобилизации происходили в рамках законодательства Украины и во взаимодействии с Национальной полицией.

Напомним, 30 июля в Николаеве мужчина прыгнул с моста во время бегства от сотрудников ТЦК и полицейского и разбился насмерть.

Также Фокус писал, что министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация в Украине идет по плану и на 90% происходит сознательно. По его словам, в подавляющем большинстве люди сами приходят в ТЦК.