Неизвестные с битами напали на представителей ТЦК на Николаевщине: подробности

Инцидент произошел в селе Бугское на Николаевщине. Во время оповещения военнообязанных представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки в сопровождении работника Нацполиции произошло нападение.

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Чтобы защититься, пострадавший боец произвел выстрел из травматического оружия, которое зарегистрировано в соответствии с действующими требованиями закона. О деталях инцидента рассказали в Николаевском областном ТЦК и СП.

Стычка произошла в воскресенье, 3 августа. Как сообщил Николаевский ТЦК и СП, группа гражданских, вооруженных металлическими трубами и битами, повредила транспортное средство ТЦК и нанесла телесные повреждения одному из военнослужащих. Чтобы защититься, пострадавший боец произвел выстрел из травматического оружия, которое зарегистрировано в соответствии с действующими требованиями закона.

По информации, которую предоставили в областном ТЦК и СП, есть пострадавшие среди обеих сторон конфликта — как среди военных, так и среди гражданских. На месте происшествия работают правоохранители, которые проводят оперативные следственные действия.

В ТЦК напомнили, что угрозы жизни, насилие, унижение достоинства или повреждение имущества военнослужащих, задействованных в мероприятиях по обеспечению обороны государства, а также в отпоре вооруженной агрессии РФ, наказываются в соответствии с законом — от трех до пяти лет ограничения свободы.

В случае нанесения телесных повреждений или избиения предусмотрено еще более суровое наказание — до 12 лет заключения. Кроме того, такие действия могут квалифицироваться как преступление, определенное статьей 114-1 Уголовного кодекса Украины — "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины".

Напомним, 30 июля в Николаеве мужчина прыгнул с моста во время бегства от сотрудников ТЦК и полицейского и разбился насмерть.

Также Фокус писал об инциденте в Виннице. Там полиция Винницкой области открыла уголовное производство по факту попытки захвата государственного учреждения. Около 80 человек прибыли к объекту, в котором были размещены граждане, с требованием отпустить мужчину, которого военнослужащие доставили как лицо, разыскиваемое за уклонение от военной службы