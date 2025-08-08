На Волині натовп напав на службове авто ТЦК: побили водія, староста села стрибнув на капот

У Волинській області 7 серпня стався конфлікт співробітників ТЦК з селянами. Натовп розбив службове авто та напав на військових після того, як один із місцевих жителів відмовився пред'явити документи.

Група комунікацій Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 8 серпня повідомила, що інцидент стався близько 16:30 у селі Соловичі Ковельського району. Група невстановлених осіб напала на військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП, коли вони спільно з правоохоронцями здійснювали оповіщення військовозобов'язаних.

За словами групи комунікацій, один із селян відмовився пред'явити працівникам ТЦК документи та намагався втекти від них. Іще один чоловік, який назвав себе старостою села, в цей момент стрибнув на капот службової автівки та розбив лобове скло каменем. Повідомляється, що в конфлікті також брала участь жінка. Іще один чоловік, озброївшись, імовірно, гайковим ключем, розбив бокові вікна машини та тричі завдав водію ударів по руці.

Після цього, за інформацією ТЦК, рух автомобіля військовослужбовців заблокували вантажівки.

"Близько 10 осіб оточили службове авто та протягом кількох хвилин завдавали ударів транспортному засобу, перешкоджаючи виконанню службових обов’язків", — заявили в територіальному центрі.

Наслідки конфлікту з ТЦК на Волині

Відомості про інцидент із ТЦК внесли до єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України (умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі під час виконання обов'язків). Одного з чоловіків затримано, дії ще одного попередньо кваліфікували за ст. 296 КК України — "хуліганство".

Речниця обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук повідомила в коментарі ZAXID.NET, що під час сутички постраждав 32-річний водій службової автівки. У травмпункті в Ковелі йому діагностували забої та підшкірні гематоми.

Нагадаємо, 7 серпня ЗМІ писали про сутичку з ТЦК у Рівненській області. Військовозобов'язаним, якого кілька чоловіків "відбили" під час перевезення з Кременецького РТЦК і СП, виявився депутат міськради від ВО "Свобода".

Міністр оборони Денис Шмигаль 7 серпня повідомляв, що співробітники ТЦК з 1 вересня будуть зобов'язані носити бодікамери для відеофіксації перевірки військово-облікових документів і вручення повісток.