У Дніпрі сталася бійка між військовими та цивільним: у прокуратурі і ТЦК вже відреагували (відео)

Очевидці повідомляють, що військового працівники ТЦК побили двічі, натомість в Терцентрі заявляють, що знятий з військового обліку чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, сам провокував конфлікт.

У Дніпрі 8 серпня сталася резонансна подія. Група чоловіків у формі побила військового, який перебуває на реабілітації через контузію. За словами очевидців, постраждалий намагався заступитися за хлопця, якого нібито забирали працівники ТЦК та СП. Відповідне відео пошиили в телеграм-каналі "Дніпро оперативний".

Зазначається, що інцидент стався 8 серпня. У двір будинку на Запорізькому Шосе заїхав бус ТЦК і хотів забрати чоловіка. До них підійшов, намагаючись заступитися за хлопця.

"Місцевий військовий, який зараз перебуває на реабілітації через контузію. ТЦК почали його лупцювати. Вони побили його до крові", — йдеться в повідомленні.

Очевидці кажуть, що чоловік пішов додому, перевдягнувся у військову форму і повернувся, але його нібито всеодно потім ще побили.

На оприлюднених кадрах видно, як нетверезий чоловік в цивільному одязі кидається до працівників ТЦК. Один з них б'є його своїм лобом і таким чином укладає на землю.

У Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону розпочала кримінальне провадження. Про це повідомили на сторінці прокуратури:

"8 серпня 2025 року на одному з телеграм-каналів оприлюднено відеозапис, на якому зафіксовано можливе побиття колишнього військовослужбовця працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За цим фактом Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України. Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області", — йдеться в повідомленні прокуратури.

Зазначається також, що у межах слідства буде встановлено всі обставини інциденту та надано правову оцінку діям усіх учасників події.

Вирішується питання щодо реєстрації окремого кримінального провадження за фактом фізичного спротиву працівникам ТЦК.

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП інформацію про інцидент назвали маніпулятивною. Вони розповіли свою версію подій.

"Група оповіщення зупинила громадянина, який спокійно надав свої документи для перевірки. Під час цього до групи підійшов невідомий чоловік у цивільному одязі у стані алкогольного сп’яніння, який представився чинним військовослужбовцем і почав ображати та провокувати представників РТЦК та СП. Далі громадянин забіг до підʼїзду, а через 10 хвилин він вийшов у військовій формі без знаків розрізнення та продовжив конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП", — розповіли в обласному ТЦК.

Нагадаємо, що 7 серпня на Волині натовп людей напав на службове авто працівників ТЦК після того, як один із місцевих жителів відмовився пред'явити документи.

5 серпня у Черкасах чоловік погрожував гранатою працівникам ТЦК під час перевірки документів.