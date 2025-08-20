На Волині жінки закидали камінням працівників ТЦК, коли ті зупинили чоловіка з інвалідністю: трапилася стрілянина

У Камінь-Каширському районі Волинської області виник конфлікт між місцевими мешканками та працівниками ТЦК. Жінки почали кидати камінням, коли військові затримали чоловіка з інвалідністю, на що співробітники ТЦК нібито відкрили вогонь. Куля поцілила одній із жінок у щоку.

Інцидент трапився у селі Нові Червища. Одна з місцевих мешканок розповіла журналістам телекомпанії "Аверс", що працівники ТЦК поводилися грубо й намагалися силоміць посадити чоловіка з інвалідністю у бус.

Працівники ТЦК приїхали у Нові Червища на двох автомобілях. За словами жінки, вони нібито перекрили дорогу чоловікові з інвалідністю, відкинули його велосипед убік та намагалися силоміць посадити його у бус. Дві жінки, на очах яких трапився інцидент, вимагали співробітників ТЦК відпустити чоловіка, оскільки у нього є інвалідність, і жбурнули каміння в автомобіль.

Жінка також розповіла, що після цього військові під'їхали до них ближче та здійснили кілька пострілів, спрямованих у їхній з односелицею бік. Внаслідок цього одній із пенсіонерок куля прострілила щоку, її доставили до медичного закладу та прооперували.

У сюжеті медіа також показали знімок щоки постраждалої внаслідок пострілу волинянки.

Стрілянина за участі ТЦК у Волинській області: як прокоментували інцидент у відомстві

19 серпня інцидент зі стріляниною за участі військових прокоментували у Волинському обласному ТЦК та СП. У відомстві пояснили, що чоловік, якого намагалися затримати співробітники, відмовився надати документи для перевірки військово-облікових даних.

"Громадянина запросили до транспортного засобу для встановлення особи та перевірки даних. Під час верифікації документів у базі "Оберіг" підтвердилося, що він є особою з інвалідністю та має право на відстрочку від призову", — зазначили у ТЦК.

Після перевірки, як стверджують у відомстві, чоловіка було вирішено відпустити.

Агресію, як пояснили у ТЦК, почали демонструвати місцеві мешканки, коли жбурляли камінням в автомобіль військових. Робили вони це нібито у той момент, коли затриманий чоловік ще перебував усередині.

Щодо застосування зброї та пострілів, то у ТЦК заявили, що цей факт "перевіряється відповідними правоохоронцями".

