Случайно получилось: в Одесской области мужчина угнал служебное авто на глазах у сотрудников ТЦК

В Одесской области мужчина угнал служебное авто из-под носа сотрудников ТЦК и СП вместе с их документами и скрылся.

Полиция нашла и задержала злоумышленника, который признался, что совершил преступление "неожиданно для себя", сообщили в пресс-службе полиции региона.

По информации правоохранителей, 43-лений гражданин должен был ехать проходить обследование состояния здоровья. Он сел в машину ТЦК и, несмотря на стоявшего рядом водителя, который должен был отвезти его на ВЛК, внезапно перескочил на переднее сиденье и уехал.

Позже он бросил авто на окраине населенного пункта, а сам пошел домой, прихватив из салона водительскую сумку с важными личными документами. Сотрудники территориального подразделения полиции разыскали правонарушителя и изъяли у него чужие вещи.

Нарушитель признался, что не готовился к преступлению, а поступил его спонтанно.

Собрав достаточное количество доказательств, следователи сообщили фигуранту о подозрении в незаконном завладении транспортным средством, паспортом и другими важными личными документами. Если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Суд отправил мужчину под домашний арест, следствие по делу продолжается.

