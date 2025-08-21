Випадково вийшло: в Одеській області чоловік викрав службове авто на очах у співробітників ТЦК

В Одеській області чоловік викрав службове авто з-під носа співробітників ТЦК і СП разом з їхніми документами і зник.

Поліція знайшла і затримала зловмисника, який зізнався, що скоїв злочин "неочікувано для себе", повідомили у пресслужбі поліції регіону.

За інформацією правоохоронців, 43-річний громадянин мав їхати проходити обстеження стану здоров'я. Він сів у машину ТЦК і, незважаючи на водія, який стояв поруч і збирався відвезти його на ЛКК, раптово перескочив на переднє сидіння і поїхав.

Пізніше він кинув авто на околиці населеного пункту, а сам пішов додому, прихопивши з салону водійську сумку з важливими особистими документами. Співробітники територіального підрозділу поліції розшукали правопорушника та вилучили в нього чужі речі.

Порушник зізнався, що не готувався до злочину, а вчинив його спонтанно.

Зібравши достатню кількість доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом, паспортом та іншими важливими особистими документами. Якщо його вину доведуть, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Суд відправив чоловіка під домашній арешт, слідство у справі триває.

