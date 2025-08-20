Військовий ТЦК вистрілив жінці в обличчя: нові деталі скандалу на Волині (фото)

За даними старости села Раїси Яцук, 68-річна постраждала отримала поранення нижче щоки. Кулю жінці видалили, вона перебуває в задовільному стані. За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження.

Related video

Загалом під час сутички було здійснено 5-6 пострілів, повідомляє ТСН. ua деталі інциденту з посиланням на очевидців.

Чоловік постраждалої розповів журналістам, що обличчя його дружини було в крові.

"Любов Федотівна перебуває в лікарні. За моїми даними, поранення вона отримала нижче щоки в області підборіддя. Ця жінка зараз у задовільному стані", — каже староста села Раїса Яцук.

Пізніше сама потерпіла розповіла журналістам телефоном, що кулю їй видалили, зробивши два надрізи, і знеболили її.

Постраждалу пенсіонерку госпіталізували Фото: Кадр з відео

Володимир, а саме так звати чоловіка, якого намагалися визволити односельці, має інвалідність: одна нога в нього коротша за другу на 4 см, і в ній стоїть металева пластина. Він живе на околиці села в чужому будинку, а довідку про інвалідність завжди возить із собою. Володимир стверджує, що документи в нього почали питати, вже коли відібрали велосипед і завели в бус.

За його словами, пізніше його вивезли на півкілометра з села і змусили пройтися, щоб переконатися, що в нього справді одна нога коротша за іншу, як зазначено в довідці. Там і залишили.

"Вони були сьомі, хто мене зупинив, але такого ставлення я ні від кого не бачив", — обурюється чоловік.

Стрілянина за участю співробітника ТЦК: реакція правоохоронних органів

Одразу після стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "Перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень", яка передбачає позбавлення волі від 5 до 9 років.

Пізніше правоохоронці перекваліфікували справу і розслідують її за статтями "Умисне легке тілесне ушкодження" (максимальне покарання — обмеження волі до двох років) і "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" (максимальне покарання — позбавлення волі до 10 років).

У волинському обласному ТЦК і СП пояснили, що чоловік, якого намагалися затримати співробітники, відмовився надати документи для перевірки військово-облікових даних.

"Громадянина запросили до транспортного засобу для встановлення особи та перевірки даних. Під час верифікації документів у базі "Оберіг" підтвердилося, що він є особою з інвалідністю та має право на відстрочку від призову", — зазначили в ТЦК.

Після перевірки, як стверджують у відомстві, чоловіка було вирішено відпустити, і в цей момент почалася агресія місцевих мешканок.

Що стосується факту використання зброї, то зараз цей факт перевіряється як правоохоронними органами, так і всередині ТЦК.

У спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону ТСН.ua повідомили, що постріли зробив військовослужбовець ТЦК. Він використовував пневматичний пістолет.

За цим фактом здійснюється розслідування за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Зараз розслідування триває. Свідки дають свідчення, у співробітника ТЦК забрали пістолет, призначено судові експертизи.

Нагадаємо, засновник батальйону "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що працівники ТЦК повинні відкривати вогонь у відповідь, коли на них нападають. За його словами, це мало б "хороший педагогічний ефект".

8 серпня у Дніпрі стався конфлікт між військовими через ухильника. Працівники ТЦК затримували цивільного чоловіка, і за нього вирішив заступитися воїн, який перебуває на реабілітації після контузії. У соцмережах заявили, що його побили "до крові".