Военный ТЦК выстрелил женщине в лицо: новые детали скандала на Волыни (фото)

По данным старосты села Раисы Яцук, 68-летняя пострадавшая получила ранение ниже щеки. Пулю женщине удалили, она находится в удовлетворительном состоянии. По факту инцидента начато уголовное производство.

Всего во время стычки было произведено 5-6 выстрелов, сообщает ТСН. ua детали инцидента со ссылкой на очевидцев.

Муж пострадавшей рассказал журналистам, что лицо его жены было в крови.

"Любовь Федотовна находится в больнице. По моим данным, ранение она получила ниже щеки в области подбородка. Эта женщина сейчас в удовлетворительном состоянии", — говорит староста села Раиса Яцук.

Позже сама потерпевшая рассказала журналистам по телефону, что пулю ей удалили, сделав два надреза, и обезболили ее.

Пострадавшую пенсионерку госпитализировали Фото: Кадр из видео

Владимир, а именно так зовут мужчину, которого пытались вызволить односельчане, имеет инвалидность: одна нога у него короче второй на 4 см, и в ней стоит металлическая пластина. Он живет на окраине села в чужом доме, а справку об инвалидности всегда возит с собой. Владимир утверждает, что документы у него начали спрашивать, уже когда отобрали велосипед и завели в бус.

По его словам, позже его вывезли на полкилометра из села и заставили пройтись, чтобы убедиться, что у него действительно одна нога короче другой, как указано в справке. Там и оставили.

"Они были седьмые, кто меня остановил, но такого отношения я ни от кого не видел", – негодует мужчина.

Стрельба с участием сотрудника ТЦК: реакция правоохранительных органов

Сразу после стрельбы полиция открыла уголовное производство по статье уголовного кодекса "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий", которая предусматривает лишение свободы от 5 до 9 лет.

Позже правоохранители переквалифицировали дело и расследуют его по статьям "Преднамеренное легкое телесное повреждение" (максимальное наказание — ограничение свободы до двух лет) и "Незаконное лишение свободы или похищение человека" (максимальное наказание — лишение свободы до 10 лет).

В волынском областном ТЦК и СП пояснили, что мужчина, которого пытались задержать сотрудники, отказался предоставить документы для проверки военно-учетных данных.

"Гражданина пригласили в транспортное средство для установления личности и проверки данных. Во время верификации документов в базе "Оберег" подтвердилось, что он является лицом с инвалидностью и имеет право на отсрочку от призыва", — отметили в ТЦК.

После проверки, как утверждают в ведомстве, мужчину было решено отпустить, и в этот момент началась агрессия местных жительниц.

Что касается факта использования оружия, то сейчас этот факт проверяется как правоохранительными органами, так и внутри ТЦК.

В специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона ТСН.ua сообщили, что выстрелы произвел военнослужащий ТЦК. Он использовал пневматический пистолет.

По этому факту осуществляется расследование по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас расследование продолжается. Свидетели дают показания, у сотрудника ТЦК забрали пистолет, назначены судебные экспертизы.

Напомним, основатель батальона "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что работники ТЦК должны открывать огонь в ответ, когда на них нападают. По его словам, это имело бы "хороший педагогический эффект".

8 августа в Днепре произошел конфликт между военными из-за уклониста. Работники ТЦК задерживали гражданского мужчину, и за него решил вступиться воин, который находится на реабилитации после контузии. В соцсетях заявили, что его избили "до крови".