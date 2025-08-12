"Жду с нетерпением": Корчинский заявил, что в нападавших на ТЦК надо стрелять в ответ (видео)

Украинский общественный деятель, писатель и основатель батальона "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что во время нападений на ТЦК военные должны открывать огонь в ответ. По его словам, бойцы его батальона не видят большой разницы между нападавшими на сотрудников военкоматов и оккупантами.

Дмитрий Корчинский опубликовал на своем You-Tube канале видео, в котором отметил, что в Украине в последнее время увеличилось количество нападений на сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Отдельно он упомянул Ровенскую и Волынскую область и сказал, что "с нетерпением ожидает", когда ТЦК начнут открывать огонь по нападавшим в ответ.

Дмитрий Корчинский заявил, что ТЦК при нападении на них должны открывать огонь в ответ. На видео с 6:20.

"Это имело бы хороший педагогический эффект. Я думаю, они боятся это делать, потому что возьми пристрели нападающего — и потом тебя просто уничтожат. Уничтожит начальство, уничтожит общественность, уничтожит политическое руководство, которое все время должно предотвращать ласки перед пришелепнутыми избирателями", — заявил Корчинский.

По его словам, людей, которые нападают на ТЦК, в Украине почти не арестовывают, а тех, кого задержали, отпускают и не доводят дело до суда.

Корчинский добавил, что батальон "Братство" воюет, ежедневно уничтожает и берет в плен россиян, и для его бойцов нет существенной разницы между оккупантами и нападающими на ТЦК, а в случае подписания перемирия нужно будет "запускать бурятов" в те области, где происходит больше всего нападений, чтобы "отношение к украинскому ТЦК немножко изменилось".

"Если все-таки состоится перемирие, то мы войдем в сепаратный сговор с бурятами, с ветеранами "СВО". И будем продвигать программу, чтобы в некоторые районы Ровенской области, Волыни, и вообще во все такие проблемные по отношению к ТЦК районы Украины хотя бы на неделю запускать наших братьев-бурятов", — заявил основатель батальона.

Нападения на ТЦК в Украине: детали

4 августа произошла стычка с ТЦК в Ровенской области, во время которой неизвестные мужчины остановили служебный автомобиль и "отбили" военнообязанного. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что военнообязанный оказался депутатом Костопольского горсовета.

3 августа неизвестные, вооруженные битами, напали на представителей ТЦК в Николаевской области. Пострадавший военный в ответ произвел выстрел из травматического оружия.

2 августа полиция открыла уголовное производство по факту попытки захвата государственного учреждения во время конфликта с ТЦК в Виннице. Около 80 человек пришли к объекту с требованием отпустить военнообязанного, который находился в розыске.

Напомним, в январе 2025 года Дмитрий Корчинский заявил, что людей нужно сажать в подвалы СБУ за травлю ТЦК.