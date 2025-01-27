"Людей, которые травят ТЦК, нужно сажать в подвалы СБУ", — Корчинский (видео)

Основатель батальона "Братство" считает "катастрофой" то, что те, кто травит боевых генералов или даже политическое руководство, не несут ответственности.

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Украине нужна военная диктатура, городских голов необходимо заменить на полковников, а горсоветы — распустить. Такое мнение высказал писатель, основатель батальона "Братство" Дмитрий Корчинский в эфире "Говорит большой Львов".

8:49 — Корчинский о том, как наказывать тех, кто "травит ТЦК"

"Значительная часть украинского общества думает, что можно закрыть глаза на войну, жить так, как было, ожидать какого-то там мира. Именно поэтому публикуются данные социологических опросов. Вообще во время войны социологические опросы, их открытая публикация — это все на пользу врагу. Это должно быть запрещено. За это надо сажать людей, привлекать к ответственности", — сказал он.

Корчинский добавил, что "людей, которые травят ТЦК, боевых генералов или даже политическое руководство нужно сажать в подвалы СБУ". То, что они не сидят в тюрьмах, по его мнению, является "катастрофой".

"Украинские Вооруженные силы воюют, истекают кровью, а общество в этот момент не воюет. Именно поэтому у нас все эти эксцессы как УПЦ ФСБ, которая локально действует. Такие эксцессы как "бойки" разнообразные в Верховной Раде. Такие эксцессы как такого рода сообщения о Буданове в "Украинской правде". Со всем этим нормальное общество давно бы разобралось в самом начале войны. Так это и бывало в наиболее демократических странах. То есть, все нежелательные элементы были интернированы, все враги или все, кто вызывает подозрение сидели бы по тюрьмам", — отметил основатель батальона "Братство".

Напомним, 8 сентября Дмитрий Корчинский заявил, что украинцы должны "полюбить ТЦК" и "дать еще больше прав Вооруженным силам".

19 ноября Дмитрий Корчинский заявил, что появление в сети видео с драками с сотрудниками ТЦК является работой "ванюшек", которые пытаются скомпрометировать процесс мобилизации.