"Людей, які цькують ТЦК, потрібно саджати в підвали СБУ", — Корчинський (відео)

Засновник батальйону "Братство" вважає "катастрофою" те, що ті, хто цькує бойових генералів чи навіть політичне керівництво, не несуть відповідальності.

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Україні потрібна військова диктатура, міських голів необхідно замінити на полковників, а міськради — розпустити. Таку думку висловив письменник, засновник батальйону "Братство" Дмитро Корчинський в ефірі "Говорить великий Львів".

8:49 - Корчинський про те, як карати тих, хто "цькує ТЦК"

"Значна частина українського суспільства думає, що можна закрити очі на війну, жити так, як було, очікувати якогось там миру. Саме тому публікуються дані соціологічних опитувань. Взагалі під час війни соціологічні опитування, їхня відкрита публікація — це все на користь ворогу. Це має бути заборонено. За це треба саджати людей, притягати до відповідальності", — сказав він.

Корчинський додав, що "людей, які цькують ТЦК, бойових генералів чи навіть політичне керівництво потрібно саджати в підвали СБУ". Те, що вони не сидять у в'язницях, на його думку, є "катастрофою".

"Українські Збройні сили воюють, спливають кров'ю, а суспільство в цей момент не воює. Саме тому у нас всі ці ексцеси як УПЦ ФСБ, яка локально діє. Такі ексцеси як "бойки" різноманітні у Верховній Раді. Такі ексцеси як такого роду повідомлення про Буданова в "Українській правді". Зі всім цим нормальне суспільство давно б розібралося на самому початку війни. Так це і бувало в найбільш демократичних країнах. Тобто, всі небажані елементи були інтерновані, всі вороги чи всі, хто викликає підозру сиділи би по тюрмах", — зазначив засновник батальйону "Братство".

Нагадаємо, 8 вересня Дмитро Корчинський заявив, що українці мають "полюбити ТЦК" і "дати ще більше прав Збройним силам".

19 листопада Дмитро Корчинський заявив, що поява у мережі відео з бійками зі співробітниками ТЦК є роботою "ванюшок", які намагаються скомпрометувати процес мобілізації.