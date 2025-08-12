"Чекаю з нетерпінням": Корчинський заявив, що в нападників на ТЦК треба стріляти у відповідь (відео)

Український громадський діяч, письменник і засновник батальйону "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що під час нападів на ТЦК військові повинні відкривати вогонь у відповідь. За його словами, бійці його батальйону не бачать великої різниці між нападниками на співробітників військкоматів і окупантами.

Related video

Дмитро Корчинський опублікував на своєму You-Tube каналі відео, в якому зазначив, що в Україні останнім часом побільшало нападів на співробітників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Окремо він згадав Рівненську та Волинську область і сказав, що "з нетерпінням очікує", коли ТЦК почнуть відкривати вогонь по нападниках у відповідь.

Дмитро Корчинський заявив, що ТЦК при нападі на них мають відкривати вогонь у відповідь. На відео з 6:20.

"Це мало б хороший педагогічний ефект. Я думаю, вони бояться це робити, тому що візьми пристрель нападника — і потім тебе просто знищать. Знищить начальство, знищить громадськість, знищить політичне керівництво, яке весь час має запобігати ласки перед пришелепкуватими виборцями", — заявив Корчинський.

За його словами, людей, які нападають на ТЦК, в Україні майже не арештовують, а тих, кого затримали, відпускають і не доводять справу до суду.

Корчинський додав, що батальйон "Братство" воює, щодня знищує й бере в полон росіян, і для його бійців немає суттєвої різниці між окупантами та нападниками на ТЦК, а в разі підписання перемир'я потрібно буде "запускати бурятів" у ті області, де відбувається найбільше нападів, щоб "ставлення до українського ТЦК трошки змінилося".

"Якщо все-таки відбудеться перемир'я, то ми увійдемо в сепаратну змову з бурятами, з ветеранами "СВО". І будемо просувати програму, щоб у деякі райони Рівненщини, Волині, та взагалі в усі такі проблемні щодо ставлення до ТЦК райони України бодай на тиждень запускати наших братів-бурятів", — заявив засновник батальйону.

Напади на ТЦК в Україні: деталі

4 серпня сталася сутичка з ТЦК у Рівненській області, під час якої невідомі чоловіки зупинили службовий автомобіль і "відбили" військовозобов'язаного. ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що військовозобов'язаний виявився депутатом Костопільської міськради.

3 серпня невідомі, озброєні битами, напали на представників ТЦК у Миколаївській області. Постраждалий військовий у відповідь здійснив постріл з травматичної зброї.

2 серпня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом спроби захоплення державної установи під час конфлікту з ТЦК у Вінниці. Близько 80 людей прийшли до об'єкта з вимогою відпустити військовозобов'язаного, який перебував у розшуку.

Нагадаємо, в січні 2025 року Дмитро Корчинський заявив, що людей потрібно саджати в підвали СБУ за цькування ТЦК.