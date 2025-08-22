Сутичка з ТЦК та поліцією у Вінниці переросла у масштабний протест: подробиці (відео)

Очевидці розповідають, що силовики намагалися затримати хлопця, після чого на місце вийшли люди та влаштували спонтанний мітинг. У Вінницькому обласному ТЦК та СП повідомили, що не проводили жодних заходів, пов’язаних із мобілізацією в цьому районі Вінниці. У Нацполіції сутичку не коментували.

Хлопця, як повідомляється, відпустили. Але люди не розходяться та скандують: "Ганьба!", повідомляють місцеві Telegram-канали.

"Поліція затримала хлопця на Замості, (район Вінниці – ред.) після чого місцеві мешканці перекрили рух поліцейському автомобілю та почали влаштовувати мітинг", — розповіли очевидці.

Також на відео видно, що люди перекрили шлях поліцейському авто.

Тим часом у Вінницькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заперечили, що протест пов'язаний із їх діяльністю.

Пост Вінницького ТЦК Фото: Скріншот

"Офіційно повідомляємо, що на момент подій, зафіксованих у відео, військовослужбовці Вінницького ТЦК та СП не проводили жодних заходів, пов’язаних із мобілізацією чи оповіщенням населення у зазначеній локації. Закликаємо не поширювати маніпулятивну та викривлену інформацію. Просимо користуватися лише достовірними та перевіреними джерелами", — повідомили у Вінницькому ТЦК.

Також у ТЦК наголосили на важливості дотримання громадянами законодавства про мобілізацію та військовий обов’язок.

"Тільки спільна відповідальність та свідома позиція кожного допоможуть нашій країні ефективно протистояти агресору та здобути перемогу", — резюмували у Вінницькому ТЦК.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік викрав службове авто з-під носа співробітників ТЦК і СП разом з їхніми документами і зник. Згодом його затримали і порушник зізнався, що не готувався до злочину, а вчинив його спонтанно.

А на Волині під час перевірки документів співробітниками ТЦК у чоловіка з інвалідністю сталася стрілянина після того, як місцеві жителі спробували його відбити. 68-річну жінку було поранено в обличчя з пневматичного пістолета, її доправили до лікарні. Правоохоронні органи з'ясовують усі деталі того, що сталося.