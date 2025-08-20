Такси во время комендантского часа: КГВА рассматривает предложения Bolt, Uklon и Uber

В Киеве сервисы такси Bolt, Uklon и Uber обратились к городской военной администрации с предложениями по организации перевозок в ночное время во время комендантского часа. Власти столицы рассматривают возможность введения прозрачного механизма, но подчеркивают, что вопрос безопасности остается приоритетом.

По информации начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, КГВА уже получила официальные обращения от крупнейших сервисов такси. Он подчеркнул, что любые нелегальные пропуска или "черный рынок" ночных поездок будут ликвидированы.

"Мы осознаем потребности людей, но хочу подчеркнуть: безопасность столицы — превыше всего. Любые "серые схемы", нелегальные пропуска и черный рынок ночных такси будут уничтожены", — отметил Ткаченко.

Публикация Тимура Ткаченко в Telegram Фото: Скриншот

Он также добавил, что сейчас идет сотрудничество с силовыми структурами для наработки четкого механизма. По его словам, в случае разрешения ночных перевозок они будут работать только в законном поле, под строгим контролем и ответственностью.

"В Киеве не будет хаоса. В Киеве будет порядок", — резюмировал глава КГВА.

Стоит отметить, что на днях Кабинет министров предложил штрафовать людей за нарушение комендантского часа во время военного положения, и соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Физические лица, которые будут находиться на улице без спецпропуска, будут платить от 850 до 1700 гривен, при повторном нарушении в течение года — 1700-3400 гривен. Исключения предусмотрены для людей, которые направляются в укрытия во время воздушной тревоги, а также для тех, кто оказывает медицинскую помощь или спасает людей и имущество.

До этого в столице разоблачили нелегальный рынок ночных перевозок. Его участники получают специальные пропуска на передвижение во время комендантского часа, хотя не относятся к категориям, которым это разрешено законом. Стоимость таких поездок в несколько раз превышает дневные тарифы — иногда цена достигает почти десятикратной разницы.

Ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги таксисты в Киеве берут за поездку от 1000 гривен. Из-за ограниченной работы метро службы такси пользуются повышенным спросом. Например, переезд с правого на левый берег в случае угрозы ракетного удара со стороны РФ будет стоить не менее 900 гривен.