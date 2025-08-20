Таксі під час комендантської години: КМВА розглядає пропозиції Bolt, Uklon та Uber

У Києві сервіси таксі Bolt, Uklon та Uber звернулися до міської військової адміністрації з пропозиціями щодо організації перевезень у нічний час під час комендантської години. Влада столиці розглядає можливість запровадження прозорого механізму, але наголошує, що питання безпеки залишається пріоритетом.

За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, КМВА вже отримала офіційні звернення від найбільших сервісів таксі. Він підкреслив, що будь-які нелегальні перепустки чи «чорний ринок» нічних поїздок будуть ліквідовані.

"Ми усвідомлюємо потреби людей, але хочу наголосити: безпека столиці — понад усе. Будь-які "сірі схеми", нелегальні перепустки і чорний ринок нічних таксі будуть знищені", — зазначив Ткаченко.

Публікація Тимура Ткаченка у Telegram Фото: Скриншот

Він також додав, що наразі триває співпраця з силовими структурами для напрацювання чіткого механізму. За його словами, у випадку дозволу нічних перевезень вони працюватимуть лише в законному полі, під суворим контролем та відповідальністю.

"У Києві не буде хаосу. У Києві буде порядок", — резюмував очільник КМВА.

Варто зазначити, що днями Кабінет міністрів запропонував штрафувати людей за порушення комендантської години під час воєнного стану, і відповідний законопроєкт уже зареєстровано у Верховній Раді.

Фізичні особи, які перебуватимуть на вулиці без спецперепустки, платитимуть від 850 до 1700 гривень, при повторному порушенні протягом року — 1700–3400 гривень. Винятки передбачені для людей, які прямують до укриттів під час повітряної тривоги, а також для тих, хто надає медичну допомогу або рятує людей і майно.

До цього у столиці викрили нелегальний ринок нічних перевезень. Його учасники отримують спеціальні перепустки на пересування під час комендантської години, хоча не належать до категорій, яким це дозволено законом. Вартість таких поїздок у кілька разів перевищує денні тарифи — іноді ціна сягає майже десятикратної різниці.

Раніше повідомлялося, що під час повітряної тривоги таксисти в Києві беруть за поїздку від 1000 гривень. Через обмежену роботу метро служби таксі мають підвищений попит. Наприклад, переїзд з правого на лівий берег у разі загрози ракетного удару з боку РФ коштуватиме щонайменше 900 гривень.