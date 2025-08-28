Это обязательно: массовые мероприятия в Украине теперь нужно согласовывать с военными, — СМИ

Кабинет министров Украины обязал массовые и торжественные мероприятия в областях согласовывать с военным руководством, а в Киеве – с Генеральным штабом ВСУ.

Соответствующее распоряжение подписала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве и среди военно-политического руководства.

"С учетом требований статьи закона Украины "О правовом режиме военного положения" прошу в случае планирования проведения массовых (торжественных) мер обеспечить обязательное их согласование с военными командованиями в зоне их ответственности, а в Киеве — с Генеральным штабом Вооруженных сил", – гласит документ.

Соответствующее поручение глава Кабинета министров Украины предоставила министрам, руководителям центральных органов исполнительной власти, а также руководителям областных и Киевской городской военных администраций.

Ранее в некоторых городах уже запрещалось проводить массовые мероприятия в периоды, когда существовал риск обстрелов. Например, в Полтаве такие ограничения были введены с 18 по 24 июня.

Напомним, на днях Кабмин разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно.

Также сообщалось, что брат премьер-министра Украины Юлии Свириденко в августе 2022 года купил недвижимость в Лондоне и уехал из Украины еще до полномасштабного вторжения.

Юлия Свириденко подтвердила эту информацию, но в подробности вдаваться не стала.