Высокая вероятность воздушных ударов: на Полтавщине запретили проводить массовые мероприятия
В Полтавской области запретили проводить массовые мероприятия с 18 по 24 июня. В городском совете просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
В соответствии с решением Совета обороны Полтавской области, введенное в действие распоряжением начальника ОГА, в области запретили проведение массовых мероприятий, сообщил руководитель инспекции по благоустройству Полтавского городского совета Максим Малько.
"Официальное объявление! Друзья, информирую, что мероприятие, запланированное на воскресенье, 22 июня (Крутой Берег, Школа №35, 10:00), переносится предварительно на 28 июня. Причина — соответствующее решение Совета обороны Полтавской области от 14.09.2023 №51, введенное в действие распоряжением начальника ОВА, о запрете проведения массовых мероприятий в период с 18.06.2025 по 24.06.2025", — отметил Максим Малько.
"Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Безопасность — прежде всего!" — подчеркнул он.
Такое решение принято в связи с повышенной вероятностью воздушных ударов по объектам г. Полтава и района.
Официального сообщения от Полтавской ОГА пока нет.
Напомним, в воскресенье ночью, 15 июня, россияне провели массированную комбинированную атаку с использованием ракет и беспилотников по Полтавщине. Большинство вражеских целей было уничтожено силами и средствами противовоздушной обороны.
Фокус также писал, что 4 июня РФ атаковала территорию одного из учебных подразделений на Полтавщине. В результате ракетного удара во время оказания медицинской помощи умерли два человека.