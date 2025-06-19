Высокая вероятность воздушных ударов: на Полтавщине запретили проводить массовые мероприятия

В Полтавской области запретили проводить массовые мероприятия с 18 по 24 июня. В городском совете просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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В соответствии с решением Совета обороны Полтавской области, введенное в действие распоряжением начальника ОГА, в области запретили проведение массовых мероприятий, сообщил руководитель инспекции по благоустройству Полтавского городского совета Максим Малько.

"Официальное объявление! Друзья, информирую, что мероприятие, запланированное на воскресенье, 22 июня (Крутой Берег, Школа №35, 10:00), переносится предварительно на 28 июня. Причина — соответствующее решение Совета обороны Полтавской области от 14.09.2023 №51, введенное в действие распоряжением начальника ОВА, о запрете проведения массовых мероприятий в период с 18.06.2025 по 24.06.2025", — отметил Максим Малько.

"Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Безопасность — прежде всего!" — подчеркнул он.

Такое решение принято в связи с повышенной вероятностью воздушных ударов по объектам г. Полтава и района.

Официального сообщения от Полтавской ОГА пока нет.

Напомним, в воскресенье ночью, 15 июня, россияне провели массированную комбинированную атаку с использованием ракет и беспилотников по Полтавщине. Большинство вражеских целей было уничтожено силами и средствами противовоздушной обороны.

Фокус также писал, что 4 июня РФ атаковала территорию одного из учебных подразделений на Полтавщине. В результате ракетного удара во время оказания медицинской помощи умерли два человека.