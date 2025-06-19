Висока ймовірність повітряних ударів: на Полтавщині заборонили проводити масові заходи

У Полтавській області заборонили проводити масові заходи з 18 по 24 червня. В мiськiй радi просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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Відповідно до рішення Ради оборони Полтавської області, введене в дію розпорядженням начальника ОВА, у області заборонили проведення масових заходів, повідомив керівник інспекції з благоустрою Полтавської міської ради Максим Малько.

"Офіційне оголошення! Друзі, інформую, що захід, запланований на неділю, 22 червня (Крутий Берег, Школа №35, 10:00), переноситься попередньо на 28 червня. Причина — відповідне рішення Ради оборони Полтавської області від 14.09.2023 №51, введене в дію розпорядженням начальника ОВА, щодо заборони проведення масових заходів у період з 18.06.2025 по 24.06.2025", — зазначив Максим Малько.

"Прошу з розумінням поставитися до ситуації та не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Безпека — передусім!" — наголосив він.

Таке рішення ухвалено у зв'язку з підвищеною ймовірністю повітряних ударів по об'єктах м. Полтава та району.

Офіційного повідомлення від Полтавської ОВА наразі немає.

Нагадаємо, у неділю вночі, 15 червня, росіяни провели масовану комбіновану атаку з використанням ракет та безпілотників по Полтавщині. Більшість ворожих цілей була знищена силами та засобами протиповітряної оборони.

Фокус також писав, що 4 червня РФ атакувала територію одного із навчальних підрозділів на Полтавщині. Внаслідок ракетного удару під час надання медичної допомоги померли двоє людей.