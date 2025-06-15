Росіяни масовано атакували Кременчук на Полтавщині: що відомо про наслідки

Росіяни атакували Кременчук на Полтавщині практично всіма видами озброєння, застосувавши БпЛА, а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.

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У неділю вночі, 15 червня, росіяни провели масовану комбіновану атаку з використанням ракет та безпілотників по Полтавщині. Більшість ворожих цілей була знищена силами та засобами протиповітряної оборони, зазначив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

За його інформацією, у Кременчуцькій громаді під удар потрапили об'єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач.

Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС.

У Чутівській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки та автівки.

В усіх випадках, підкреслив посадовець, обійшлося без постраждалих.

Моніторингові канали повідомляють, що ЗС РФ випустили по Кременчуку:

понад 60 ударних БпЛА "Шахед"/"Герань-2";

3-6 крилатих ракет "Калібр" з підводного човна "Варшавянка" з акваторії Чорного моря;

2-3 аеробалістичні ракети "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К з Волгоградської області;

2 балістичні ракети "Іскандер-М"/"KN-23" з пускових установок з Воронезької області.

Мапа атаки по Україні 15 червня Фото: Україна Сейчас

Нагадаємо, протягом ночі у Кременчуку пролунали щонайменше зо три десятки вибухів.

Також Фокус писав, що у ніч на 14 червня російські війська атакували Запоріжжя та завдали щонайменше п'ять ударів по місту. У місцях, куди поцілили росіяни, спалахнули пожежі та пошкоджена цивільні інфраструктура.