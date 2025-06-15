Россияне массированно атаковали Кременчуг на Полтавщине: что известно о последствиях

Россияне атаковали Кременчуг на Полтавщине практически всеми видами вооружения, применив БпЛА, а также крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты.

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В воскресенье ночью, 15 июня, россияне провели массированную комбинированную атаку с использованием ракет и беспилотников по Полтавщине. Большинство вражеских целей было уничтожено силами и средствами противовоздушной обороны, отметил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

По его информации, в Кременчугской громаде под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.

Также был поврежден частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач.

В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ГСЧС.

В Чутовской громаде из-за падения обломков БпЛА повреждены жилые дома и автомобили.

Во всех случаях, подчеркнул чиновник, обошлось без пострадавших.

Мониторинговые каналы сообщают, что ВС РФ выпустили по Кременчугу:

более 60 ударных БпЛА "Шахед"/"Герань-2";

3-6 крылатых ракет "Калибр" с подводной лодки "Варшавянка" из акватории Черного моря;

2-3 аэробаллистические ракеты "Кинжал" с истребителей МиГ-31К из Волгоградской области;

2 баллистические ракеты "Искандер-М"/"KN-23" с пусковых установок из Воронежской области.

Карта атаки по Украине 15 июня Фото: Украина Сейчас

Напомним, в течение ночи в Кременчуге прозвучали по меньшей мере три десятка взрывов.

Также Фокус писал, что в ночь на 14 июня российские войска атаковали Запорожье и нанесли, как минимум, пять ударов по городу. В местах, куда попали россияне, вспыхнули пожары и повреждена гражданская инфраструктура.