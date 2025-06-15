Россияне массированно атаковали Кременчуг на Полтавщине: что известно о последствиях
Россияне атаковали Кременчуг на Полтавщине практически всеми видами вооружения, применив БпЛА, а также крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты.
В воскресенье ночью, 15 июня, россияне провели массированную комбинированную атаку с использованием ракет и беспилотников по Полтавщине. Большинство вражеских целей было уничтожено силами и средствами противовоздушной обороны, отметил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.
По его информации, в Кременчугской громаде под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.
Также был поврежден частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач.
В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ГСЧС.
В Чутовской громаде из-за падения обломков БпЛА повреждены жилые дома и автомобили.
Во всех случаях, подчеркнул чиновник, обошлось без пострадавших.
Мониторинговые каналы сообщают, что ВС РФ выпустили по Кременчугу:
- более 60 ударных БпЛА "Шахед"/"Герань-2";
- 3-6 крылатых ракет "Калибр" с подводной лодки "Варшавянка" из акватории Черного моря;
- 2-3 аэробаллистические ракеты "Кинжал" с истребителей МиГ-31К из Волгоградской области;
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/"KN-23" с пусковых установок из Воронежской области.
Напомним, в течение ночи в Кременчуге прозвучали по меньшей мере три десятка взрывов.
Также Фокус писал, что в ночь на 14 июня российские войска атаковали Запорожье и нанесли, как минимум, пять ударов по городу. В местах, куда попали россияне, вспыхнули пожары и повреждена гражданская инфраструктура.