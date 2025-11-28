У центрі Києва почали збирати головну ялинку 2026: як вона виглядатиме (відео)

У центрі Києва вже збирають штучну ялинку, яка цієї зими буде прикрашена іграшками пастельних кольорів. Усіх охочих мешканців столиці запрошують долучитись до декорування.

"Підібрали цього року таку тематику — в колір фресок Софії Київської. Тут і слонова кістка, теракот, приглушені такі пастельні кольори. Прикрашати буде ялинку тепла гірлянда, і зверху на ялинці буде зірочка", — розповіла у коментарі телеканалу "Київ" 28 листопада куратора проєкту встановлення ялинки Надія Тутенко.

Кореспондентка з місця подій передала, що на площу вже почали доставляти іграшки, яких загалом буде приблизно 4,5 тисячі. Цьогорічні кульки — у пастельних тонах червоного, золотого та зеленого. 28 листопада команда розправлятиме гілки, а з суботи їх почнуть вже прикрашати. З 10:00 до 17:00 до процесу запрошують долучитись охочих киян.

Повідомляється, що поблизу головної ялинки встановлять генератор. Завдяки йому святкове освітлення працюватиме навіть без електропостачання.

У соцмережах передають, що діти вже допомагають прикрашати гілочки, які встановлюють на ялинку. Відкриття заплановане на 6 грудня — у День святого Миколая.

Президент компанії Folk Ukraine, яка займається організацією свята, Ігор Добруцький повідомляв "Суспільному", що поруч з ялинкою облаштують ковзанку. Відвідувачам фестивалю "Зимова гербата" будуть пропонувати трав'яні чаї з гілок вишні, яблуні та інших дерев. Гроші з бюджету на встановлення ялинки не витрачатимуть, кошти, як і в попередні роки, надають організатори та меценати.

В OBOZ.UA також зауважили, що із 4 грудня у Києві почнуть працювати офіційні ялинкові ярмарки. До 31 грудня включно мешканці столиці зможуть придбати додому власне новорічне дерево.

