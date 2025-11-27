Погода у грудні 2025: синоптик розповів, які сюрпризи приготував останній місяць року

Вже скоро — офіційний початок зими, і синоптик Ігор Кібальчич поділився прогнозом погоди на місяць. З його слів, попри чутки про сурові морози грудень більше нагадуватиме пізню осінь.

Через глобальне потепління грудень стає все ближчим до осінньої погоди, аніж зимової. Цього року також великою кількістю снігу та сильними морозами перший місяць зими не порадує. Детальним прогнозом експерт поділився 26 листопада у коментарі "Телеграф".

Погода на місяць: яка буде температура

Цього року грудень має бути теплим у більшості європейських країн. В Україні спостерігатимуться досить часті тумани і поривчастий вітер, кількість похмурих днів зросте. Очікується аномально тепла погода — середньомісячна температура перевищить норму на 1-3 градуси.

У першій декаді прогнозують м'яку та дуже спокійну погоду. Опадів буде мало, а вітер — слабким. Температура практично в усіх регіонах перевищуватиме нуль. Тобто найближчим часом про настання метеорологічної зими не йдеться — стійких морозів не передбачається. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть невеликий "мінус", але в середньому температура буде "плюсовою".

У другій декаді на погоду впливатиме потужний і великий антициклон, який принесе південно-східні вітри. На опади за таких умов розраховувати не слід, як і стабільного снігового покриву. Температура також буде вищою за норму.

У третій декаді температура почне наближатись до норму. У багато областей прийдуть невеликі морози та мокрий сніг, часом з дощем. Однак на півдні й Закарпатті затримається метеорологічна осінь з високою температурою.

Погода на місяць: чи буде сніг

Очікується, що сумарна кількість опадів по всій Східній Європі буде нижчою за норму на 10-30%. При цьому над Україною буде відносно небагато циклонів та пов’язаних з ними атмосферних фронтів.

У більшості областей прогнозують нестачу опадів. Якщо опади й випадатимуть, переважно це буде у вигляді дощу або мряки. Тобто сильних снігопадів чекати не слід.

Нагадаємо, начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня також повідомляла, що на початку зими температура буде вище нуля, а на півдні навіть досягатиме +12 градусів. З її слів, початок грудня снігом не порадує.

