Погода в декабре 2025: синоптик рассказал, какие сюрпризы приготовил последний месяц года

Уже скоро — официальное начало зимы, и синоптик Игорь Кибальчич поделился прогнозом погоды на месяц. По его словам, несмотря на слухи о суровых морозах декабрь больше будет напоминать позднюю осень.

Из-за глобального потепления декабрь становится все ближе к осенней погоде, чем зимней. В этом году также большим количеством снега и сильными морозами первый месяц зимы не порадует. Детальным прогнозом эксперт поделился 26 ноября в комментарии "Телеграф".

Погода на месяц: какая будет температура

В этом году декабрь должен быть теплым в большинстве европейских стран. В Украине будут наблюдаться довольно частые туманы и порывистый ветер, количество пасмурных дней возрастет. Ожидается аномально теплая погода — среднемесячная температура превысит норму на 1-3 градуса.

В первой декаде прогнозируют мягкую и очень спокойную погоду. Осадков будет мало, а ветер — слабым. Температура практически во всех регионах будет превышать ноль. То есть в ближайшее время о наступлении метеорологической зимы речь не идет — устойчивых морозов не предвидится. Ночью столбики термометров будут фиксировать небольшой "минус", но в среднем температура будет "плюсовой".

Во второй декаде на погоду будет влиять мощный и большой антициклон, который принесет юго-восточные ветры. На осадки при таких условиях рассчитывать не следует, как и стабильного снежного покрова. Температура также будет выше нормы.

В третьей декаде температура начнет приближаться к норме. Во многие области придут небольшие морозы и мокрый снег, иногда с дождем. Однако на юге и Закарпатье задержится метеорологическая осень с высокой температурой.

Погода на месяц: будет ли снег

Ожидается, что суммарное количество осадков по всей Восточной Европе будет ниже нормы на 10-30%. При этом над Украиной будет относительно немного циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов.

В большинстве областей прогнозируют недостаток осадков. Если осадки и будут выпадать, преимущественно это будет в виде дождя или мороси. То есть сильных снегопадов ждать не следует.

Напомним, начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня также сообщала, что в начале зимы температура будет выше нуля, а на юге даже будет достигать +12 градусов. По ее словам, начало декабря снегом не порадует.

