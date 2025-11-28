В центре Киева начали собирать главную елку 2026 года: как она будет выглядеть (видео)

В центре Киева уже собирают искусственную елку, которая этой зимой будет украшена игрушками пастельных цветов. Всех желающих жителей столицы приглашают присоединиться к декорированию.

"Подобрали в этом году такую тематику — в цвет фресок Софии Киевской. Здесь и слоновая кость, терракот, приглушенные такие пастельные цвета. Украшать будет елку теплая гирлянда, и сверху на елке будет звездочка", — рассказала в комментарии телеканалу "Киев" 28 ноября куратор проекта установки елки Надежда Тутенко.

Корреспондентка с места событий передала, что на площадь уже начали доставлять игрушки, которых всего будет примерно 4,5 тысячи. Нынешние шарики — в пастельных тонах красного, золотого и зеленого. 28 ноября команда будет расправлять ветви, а с субботы их начнут уже украшать. С 10:00 до 17:00 к процессу приглашают присоединиться желающих киевлян.

Відео дня

Сообщается, что вблизи главной елки установят генератор. Благодаря ему праздничное освещение будет работать даже без электроснабжения.

В соцсетях передают, что дети уже помогают украшать веточки, которые устанавливают на елку. Открытие запланировано на 6 декабря — в День святого Николая.

Президент компании Folk Ukraine, которая занимается организацией праздника, Игорь Добруцкий сообщал "Суспільному", что рядом с елкой обустроят каток. Посетителям фестиваля "Зимняя гербата" будут предлагать травяные чаи из веток вишни, яблони и других деревьев. Деньги из бюджета на установку елки тратить не будут, средства, как и в предыдущие годы, предоставляют организаторы и меценаты.

В OBOZ.UA также отметили, что с 4 декабря в Киеве начнут работать официальные елочные ярмарки. До 31 декабря включительно жители столицы смогут приобрести домой собственное новогоднее дерево.

