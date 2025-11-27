Поддержите нас UA
Экономика Графики отключения света в Украине

Графики отключений на 28 ноября: кто будет сидеть без света по 9 часов

харьков без света в центре города
В Украине будут продолжаться отключения света | Фото: Телеграф

В пятницу потребителям некоторых групп повезет, ведь они будут сидеть без света только один раз в день. Более серьезные отключения света предусмотрены для жителей Одесской области.

В пятницу, 28 ноября, во всех областях Украины продолжат действовать графики отключений света, вследствие массированных российских обстрелов объектов энергетики. ДТЭК опубликовал графики для трех областей и столицы.

Россияне с сентября регулярно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины. По информации Минэнерго, в стране были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.

На этом фоне уровень генерации в стране не может покрыть потребление электроэнергии, поэтому энергетики вынуждены вводить графики отключений.

Графики отключений света в Киеве на 28 ноября

Графики отключений света на 28 ноября для 1-3 очередей в Киеве
Фото: ДТЭК
Графики отключений света на 28 ноября для 4-6 очередей в Киеве для 4-6 очередей
Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 28 ноября

Графики отключений света на 28 ноября для 1-3 очередей в Киевской области
Фото: ДТЭК
Графики отключений света на 28 ноября для 4-6 очередей в Киевской области
Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Одесской области на 28 ноября

Графики отключений света на 28 ноября для 1-3 очередей в Одесской области
Фото: ДТЭК
Графики отключений света на 28 ноября для 4-6 очередей в Одесской области
Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 28 ноября

Графики отключений света на 28 ноября для 1-3 очередей в Днепропетровской области
Фото: ДТЭК
Графики отключений света на 28 ноября для 4-6 очередей в Днепропетровской области
Фото: ДТЭК

Напомним, Фокус рассказывал, какие устройства нельзя подключать к домашнему генератору.

А народный депутат Украины от фракции "Голос" и член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Инна Совсун предупредила, что в условиях, когда растет потребление из-за холодной погоды, в системе просто не хватает генерации и возможности передавать электроэнергию. Поэтому отключения будут продолжаться.