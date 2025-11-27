Графіки відключень на 28 листопада: хто сидітиме без світла по 9 годин

У п'ятницю споживачам деяких груп пощастить, адже вони сидітимуть без світла тільки один раз на день. Більш серйозні відключення світла передбачені для мешканців Одеської області.

У п'ятницю, 28 листопада, в усіх областях України продовжать діяти графіки відключень світла, внаслідок масованих російських обстрілів об'єктів енергетики. ДТЕК опублікував графіки для трьох областей та столиці.

Росіяни з вересня регулярно обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури України. За інформацією Міненерго, у країні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.

На цьому тлі рівень генерації в країні не може покрити споживання електроенергії, тому енергетики змушені вводити графіки відключень.

Графіки відключень світла в Києві на 28 листопада

Графіки відключень світла на 28 листопада для 1-3 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 28 листопада для 4-6 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Київській області на 28 листопада

Графіки відключень світла на 28 листопада для 1-3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 28 листопада для 4-6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Одеській області на 28 листопада

Графіки відключень світла на 28 листопада для 1-3 черг у Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 28 листопада для 4-6 черг у Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 28 листопада

Графіки відключень світла на 28 листопада для 1-3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 28 листопада для 4-6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

А народна депутатка України від фракції "Голос" і членкиня Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Інна Совсун попередила, що в умовах, коли зростає споживання через холодну погоду, у системі просто бракує генерації та можливості передавати електроенергію. Тому відключення триватимуть.