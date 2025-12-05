В Киеве засияли огни главной елки страны: как она выглядит (фото)

5 декабря на Софийской площади в Киеве зажглись огни главной новогодней елки страны. Праздничное дерево открыло сезон зимних праздников и подарило горожанам ощущение радости и надежды даже в условиях войны.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, отметив, что традиции празднования должны сохраняться, а у детей обязательно должны быть моменты радости и положительные эмоции. По его словам, праздник важен и для взрослых, поскольку дает силы и поддерживает оптимизм в сложные времена.

Нынешняя елка, как и в прошлом году, искусственная и имеет высоту 16 метров. В частности, ее стиль сформирован на основе фресок Софии Киевской, которые передают тепло веков, мягкие оттенки времени и ощущение внутренней силы.

В Киеве на Софийской площади зажглись огни главной елки страны Фото: Виталий Кличко / Telegram

Также мэр Киева добавил, что новогоднее дерево украшено более 4,5 тысячи игрушек и освещено теплой гирляндой, которая придает площади торжественный и уютный вид. В целом, нынешняя елка стала символом света, силы и тихого зимнего праздника, которая объединяет киевлян в предвкушении чуда.

"Прежде всего, спасибо нашим защитникам и защитницам за то, что имеем возможность чувствовать атмосферу праздника и надеяться на чудеса. Уважаем отвагу и подвиг каждого военного! И делаем все для помощи и поддержки воинов. Поздравляю всех с наступающим Днем Святого Николая! Сил, оптимизма, и веры в чудеса! Они случаются!", — написал мэр.

Когда начали устанавливать елку

Напомним, что в центре Киева 28 ноября начали собирать искусственную елку, которую уже украсили большим количеством игрушек в пастельных тонах красного, зеленого и золотого цветов. Тематика дерева была вдохновлена фресками Софии Киевской, с использованием теплых и мягких оттенков слоновой кости и терракота.

Как известно, украшение елки проводили с помощью теплой гирлянды, а сверху планировали установить звезду. К процессу с 10:00 до 17:00 могли присоединиться все желающие киевляне, а детям разрешали помогать декорировать ветви.

Рядом с деревом установили генератор, который будет обеспечивать работу праздничного освещения даже без электроснабжения. Тогда же открытие елки запланировали на 6 декабря, в День Святого Николая, но в итоге осчастливили местных несколько раньше.

Более того, в рамках празднования организаторы обустроили каток и фестиваль "Зимняя гербата", где посетителям предлагали травяные чаи из веток вишни, яблони и других деревьев. Стоит заметить, что финансирование установки елки осуществляли организаторы и меценаты, без использования бюджетных средств.

Также сообщалось, что 8 ноября на Софийской площади в Киеве начались подготовительные работы для монтажа главной елки страны и рождественско-новогодней локации.

