Стиль жизни

Идеи подарков для парня или мужа на Новый год: полезные и необычные варианты (фото)

что подарить парню на новый год
Приближается сезон новогодних праздников

Новый год — идеальное время проявить внимание, заботу и приятно удивить своего избранника. Но выбор подарка иногда превращается в настоящий вызов.

Что подарить парню на Новый год, если он "ничего не хочет"? Как выбрать подарок мужу, который "имеет все"? Фокус собрал самые лучшие и актуальные идеи, чтобы вы смогли найти то, что действительно порадует.

Что подарить парню или мужу на Новый год: топ идей 2025

Блогерша Маша Суббота поделились вариантами, о которых просили сами мужчины.

"И это ему точно понравится. Потому что я наткнулась на пост в Threads, где мужчины сами писали, что бы они хотели получить. И первое место конечно же занял PlayStation. Этого варианта было больше всего и он был самый популярный. Но если денег немного, можно начать с какого-то качественного джойстика", — посоветовала блогерша.

подарок
Мужчине можно подарить джойстик
Фото: Instagram
подарки
Мужчине можно подарить PlayStation
Фото: Instagram

Следующим вариантом стала машинка на пульте управления или вертолет.

подарки парню
Можно подарить духи
Фото: Instagram
подарки парню
Идея подарка парню или мужу
Фото: Instagram
подарки парню
Можно подарить машинку на пульте управления
Фото: Instagram
подарки парню
Набор инструментов
Фото: Instagram

Можно и набор инструментов, большой набор Lego, квадрокоптер, духи, микрофон или наушники, фигурку из его любимой игры, маску любимого супергероя, футболка с поцелуями, которую вы сделали самостоятельно, шуроповерт с набором насадок.

ТОП-10 универсальных подарков для мужа на Новый год

Эти варианты подходят практически всем, независимо от возраста и интересов:

  1. Гаджеты и аксессуары: беспроводные наушники, павербанк, смарт-часы и т.д.
  2. Парфюмерия: любимые бренды или новые трендовые ароматы.
  3. Кошелек, картхолдер или ремень.
  4. Стильные перчатки, шапка или шарф.
  5. Термокружка или термос.
  6. Настольные или бизнес-игры: шахматы, покер-сет, "Мафия".
  7. Косметический набор для ухода: средства для бороды, кремы для лица и тому подобное.
  8. Плед или теплый свитшот для домашнего комфорта.
  9. Подарочный сертификат: техника, одежда, барбершоп и тому подобное.
  10. Алкоголь премиум-класса или набор для создания коктейлей.

Что подарить парню или мужу на Новый год, если он любит технику

Если ваш мужчина — приверженец новинок, обратите внимание на:

  • компактную Bluetooth-колонку;
  • смарт-лампу или LED-ленту;
  • игровую мышку или клавиатуру;
  • зарядную станцию для нескольких устройств;
  • VR-очки или аксессуары для консолей.

Идеи новогодних подарков для любимого, который любит активный отдых

Для спортсменов или путешественников подойдут:

  • рюкзак или тактическая сумка;
  • туристический набор (термос, фонарик, мультитул);
  • фитнес-браслет;
  • сертификат в спортзал или на массаж.

Что подарить любимому своими руками

Если хочется чего-то душевного, можно сделать:

  • письмо с пожеланиями;
  • фотокнигу о вашем годе вместе;
  • именной календарь;
  • собственноручно приготовленный набор сладостей;
  • декоративный подсвечник или новогоднюю композицию.

Такие подарки создают особое настроение и атмосферу.

Оригинальные подарки парню или мужу на Новый год

Для тех, кто любит эмоции и приключения:

  • квест-комната на двоих;
  • мастер-класс (бокс, гончарство, свечкарство и т.д.);
  • фотосессия для двоих;
  • путешествие.

Как выбрать идеальный подарок мужу или парню на Новый год

Перед покупкой обратите внимание на:

  • Увлечения и хобби — лучший ориентир.
  • Практичность — мужчины ценят полезные вещи.
  • Качество — иногда лучше одна хорошая вещь, чем несколько случайных.
  • Эмоции — дополните подарок открыткой, словами или романтическим жестом.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Праздники — это прекрасная возможность порадовать близких не только заботой, но и практичными вещами. Фокус подобрал 10 вариантов, которые пригодятся и принесут радость близким людям в новогодний период.