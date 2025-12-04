Идеи подарков для парня или мужа на Новый год: полезные и необычные варианты (фото)

Новый год — идеальное время проявить внимание, заботу и приятно удивить своего избранника. Но выбор подарка иногда превращается в настоящий вызов.

Что подарить парню на Новый год, если он "ничего не хочет"? Как выбрать подарок мужу, который "имеет все"? Фокус собрал самые лучшие и актуальные идеи, чтобы вы смогли найти то, что действительно порадует.

Что подарить парню или мужу на Новый год: топ идей 2025

Блогерша Маша Суббота поделились вариантами, о которых просили сами мужчины.

"И это ему точно понравится. Потому что я наткнулась на пост в Threads, где мужчины сами писали, что бы они хотели получить. И первое место конечно же занял PlayStation. Этого варианта было больше всего и он был самый популярный. Но если денег немного, можно начать с какого-то качественного джойстика", — посоветовала блогерша.

Мужчине можно подарить джойстик Фото: Instagram

Мужчине можно подарить PlayStation Фото: Instagram

Следующим вариантом стала машинка на пульте управления или вертолет.

Можно подарить духи Фото: Instagram

Идея подарка парню или мужу Фото: Instagram

Можно подарить машинку на пульте управления Фото: Instagram

Набор инструментов Фото: Instagram

Можно и набор инструментов, большой набор Lego, квадрокоптер, духи, микрофон или наушники, фигурку из его любимой игры, маску любимого супергероя, футболка с поцелуями, которую вы сделали самостоятельно, шуроповерт с набором насадок.

ТОП-10 универсальных подарков для мужа на Новый год

Эти варианты подходят практически всем, независимо от возраста и интересов:

Гаджеты и аксессуары: беспроводные наушники, павербанк, смарт-часы и т.д. Парфюмерия: любимые бренды или новые трендовые ароматы. Кошелек, картхолдер или ремень. Стильные перчатки, шапка или шарф. Термокружка или термос. Настольные или бизнес-игры: шахматы, покер-сет, "Мафия". Косметический набор для ухода: средства для бороды, кремы для лица и тому подобное. Плед или теплый свитшот для домашнего комфорта. Подарочный сертификат: техника, одежда, барбершоп и тому подобное. Алкоголь премиум-класса или набор для создания коктейлей.

Что подарить парню или мужу на Новый год, если он любит технику

Если ваш мужчина — приверженец новинок, обратите внимание на:

компактную Bluetooth-колонку;

смарт-лампу или LED-ленту;

игровую мышку или клавиатуру;

зарядную станцию для нескольких устройств;

VR-очки или аксессуары для консолей.

Идеи новогодних подарков для любимого, который любит активный отдых

Для спортсменов или путешественников подойдут:

рюкзак или тактическая сумка;

туристический набор (термос, фонарик, мультитул);

фитнес-браслет;

сертификат в спортзал или на массаж.

Что подарить любимому своими руками

Если хочется чего-то душевного, можно сделать:

письмо с пожеланиями;

фотокнигу о вашем годе вместе;

именной календарь;

собственноручно приготовленный набор сладостей;

декоративный подсвечник или новогоднюю композицию.

Такие подарки создают особое настроение и атмосферу.

Оригинальные подарки парню или мужу на Новый год

Для тех, кто любит эмоции и приключения:

квест-комната на двоих;

мастер-класс (бокс, гончарство, свечкарство и т.д.);

фотосессия для двоих;

путешествие.

Как выбрать идеальный подарок мужу или парню на Новый год

Перед покупкой обратите внимание на:

Увлечения и хобби — лучший ориентир.

— лучший ориентир. Практичность — мужчины ценят полезные вещи.

— мужчины ценят полезные вещи. Качество — иногда лучше одна хорошая вещь, чем несколько случайных.

— иногда лучше одна хорошая вещь, чем несколько случайных. Эмоции — дополните подарок открыткой, словами или романтическим жестом.

