Идеи подарков для парня или мужа на Новый год: полезные и необычные варианты (фото)
Новый год — идеальное время проявить внимание, заботу и приятно удивить своего избранника. Но выбор подарка иногда превращается в настоящий вызов.
Что подарить парню на Новый год, если он "ничего не хочет"? Как выбрать подарок мужу, который "имеет все"? Фокус собрал самые лучшие и актуальные идеи, чтобы вы смогли найти то, что действительно порадует.
Что подарить парню или мужу на Новый год: топ идей 2025
Блогерша Маша Суббота поделились вариантами, о которых просили сами мужчины.
"И это ему точно понравится. Потому что я наткнулась на пост в Threads, где мужчины сами писали, что бы они хотели получить. И первое место конечно же занял PlayStation. Этого варианта было больше всего и он был самый популярный. Но если денег немного, можно начать с какого-то качественного джойстика", — посоветовала блогерша.
Следующим вариантом стала машинка на пульте управления или вертолет.
Можно и набор инструментов, большой набор Lego, квадрокоптер, духи, микрофон или наушники, фигурку из его любимой игры, маску любимого супергероя, футболка с поцелуями, которую вы сделали самостоятельно, шуроповерт с набором насадок.
ТОП-10 универсальных подарков для мужа на Новый год
Эти варианты подходят практически всем, независимо от возраста и интересов:
- Гаджеты и аксессуары: беспроводные наушники, павербанк, смарт-часы и т.д.
- Парфюмерия: любимые бренды или новые трендовые ароматы.
- Кошелек, картхолдер или ремень.
- Стильные перчатки, шапка или шарф.
- Термокружка или термос.
- Настольные или бизнес-игры: шахматы, покер-сет, "Мафия".
- Косметический набор для ухода: средства для бороды, кремы для лица и тому подобное.
- Плед или теплый свитшот для домашнего комфорта.
- Подарочный сертификат: техника, одежда, барбершоп и тому подобное.
- Алкоголь премиум-класса или набор для создания коктейлей.
Что подарить парню или мужу на Новый год, если он любит технику
Если ваш мужчина — приверженец новинок, обратите внимание на:
- компактную Bluetooth-колонку;
- смарт-лампу или LED-ленту;
- игровую мышку или клавиатуру;
- зарядную станцию для нескольких устройств;
- VR-очки или аксессуары для консолей.
Идеи новогодних подарков для любимого, который любит активный отдых
Для спортсменов или путешественников подойдут:
- рюкзак или тактическая сумка;
- туристический набор (термос, фонарик, мультитул);
- фитнес-браслет;
- сертификат в спортзал или на массаж.
Что подарить любимому своими руками
Если хочется чего-то душевного, можно сделать:
- письмо с пожеланиями;
- фотокнигу о вашем годе вместе;
- именной календарь;
- собственноручно приготовленный набор сладостей;
- декоративный подсвечник или новогоднюю композицию.
Такие подарки создают особое настроение и атмосферу.
Оригинальные подарки парню или мужу на Новый год
Для тех, кто любит эмоции и приключения:
- квест-комната на двоих;
- мастер-класс (бокс, гончарство, свечкарство и т.д.);
- фотосессия для двоих;
- путешествие.
Как выбрать идеальный подарок мужу или парню на Новый год
Перед покупкой обратите внимание на:
- Увлечения и хобби — лучший ориентир.
- Практичность — мужчины ценят полезные вещи.
- Качество — иногда лучше одна хорошая вещь, чем несколько случайных.
- Эмоции — дополните подарок открыткой, словами или романтическим жестом.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинец сделал распаковку новогодних подарков для детей от известного бренда. Он сравнил самый дорогой и самый дешевый варианты.
- В Украине идет подготовка к одному из самых ожидаемых детских праздников — Дню Святого Николая. Родители и родственники активно ищут, чем порадовать малышей, ведь традиционно именно в этот день дети находят подарки под подушкой.
Праздники — это прекрасная возможность порадовать близких не только заботой, но и практичными вещами. Фокус подобрал 10 вариантов, которые пригодятся и принесут радость близким людям в новогодний период.