Что подарить на Рождество и Новый год: 10 нужных, но небанальных вещей (фото)

Что подарить детям на Рождество и Новый год
Идеи для подарков на Рождество и Новый год | Фото: Pixels

Праздники — это прекрасная возможность порадовать близких не только заботой, но и практичными вещами. Ниже мы подобрали 10 вариантов, которые пригодятся и принесут радость близким людям в новогодний период.

Многие из нас ценят подарки, если они не только красивые, но и облегчают повседневную жизнь. Ниже — подборка из десяти идей от Фокуса, что подарить своим близким на Рождество и Новый год. Эти вещи сегодня пригодятся каждому!

  • Аккумуляторные грелки для рук

В наших зимних реалиях — это топ. Они компактные и быстро нагреваются. Идеально подходят для прогулок в мороз или работы на улице. Во время длительного отключения света также помогут немного согреться.

  • Зарядное устройство

Зарядная станция или павербанк — наш неизменный спутник во время отключений света. Хорошее устройство зарядит не только ноутбук или смартфон, но и мелкую бытовую технику. Подарок, который сейчас невозможно переоценить.

Ecoflow Delta 2
Зарядная станция — сейчас незаменимый помощник
Фото: EcoFlow
  • Термокружка или термос

Термос сейчас понадобится всем, независимо от того, кем и где вы работаете. Можно выбрать инновационную модель, чтобы напитки оставались горячими на протяжении многих часов.

  • Ароматические свечи

Они создают уютную атмосферу и помогут осветить помещение в случае отключения электричества. Зимние ароматы создают ощущение праздника и уюта. Многие украинские мастерские делают свечи вручную, поэтому это еще и поддержка национальных производителей.

Свеча ароматизированная
Ароматические свечи создают уютную атмосферу
Фото: Pexels
  • Подарочный сертификат

Идеально для тех, кто любит сам выбирать, что ему нужно. Одежда, косметика, книги, техника, продукты — вариантов много. Это универсальный подарок, который точно не будет лишним.

  • Зимний текстиль

С таким подарком долгие зимние вечера становятся намного приятнее. В частности можно рассмотреть одеяла с подогревом, которые работают от зарядного устройства.

  • Фонарик на аккумуляторе

Полезная вещь, которая может выручить в любой момент: во время поездок, перебоев со светом или работы в темных помещениях. Современные фонарики легкие, мощные и долго держат заряд.

  • Книга

Книга любимого автора — один из лучших подарков. Можно рассмотреть коллекционные издания — с красивыми обложками, качественной печатью и оформлением. Выбор большой: от художественной прозы до психологии и мотивационной литературы.

Книжный магазин
В магазинах есть немало интересных мотивационных книг
Фото: Pexels
  • Тепловентилятор

Этой зимой может быть очень холодно, поэтому небольшой энергосберегающий обогреватель станет настоящим спасением.

  • Настольный органайзер

Это практичный подарок, который помогает навести порядок на рабочем столе или в доме.

