Что подарить на Рождество и Новый год: 10 нужных, но небанальных вещей (фото)

Праздники — это прекрасная возможность порадовать близких не только заботой, но и практичными вещами. Ниже мы подобрали 10 вариантов, которые пригодятся и принесут радость близким людям в новогодний период.

Многие из нас ценят подарки, если они не только красивые, но и облегчают повседневную жизнь. Ниже — подборка из десяти идей от Фокуса, что подарить своим близким на Рождество и Новый год. Эти вещи сегодня пригодятся каждому!

Аккумуляторные грелки для рук

В наших зимних реалиях — это топ. Они компактные и быстро нагреваются. Идеально подходят для прогулок в мороз или работы на улице. Во время длительного отключения света также помогут немного согреться.

Зарядное устройство

Зарядная станция или павербанк — наш неизменный спутник во время отключений света. Хорошее устройство зарядит не только ноутбук или смартфон, но и мелкую бытовую технику. Подарок, который сейчас невозможно переоценить.

Відео дня

Зарядная станция — сейчас незаменимый помощник Фото: EcoFlow

Термокружка или термос

Термос сейчас понадобится всем, независимо от того, кем и где вы работаете. Можно выбрать инновационную модель, чтобы напитки оставались горячими на протяжении многих часов.

Ароматические свечи

Они создают уютную атмосферу и помогут осветить помещение в случае отключения электричества. Зимние ароматы создают ощущение праздника и уюта. Многие украинские мастерские делают свечи вручную, поэтому это еще и поддержка национальных производителей.

Ароматические свечи создают уютную атмосферу Фото: Pexels

Подарочный сертификат

Идеально для тех, кто любит сам выбирать, что ему нужно. Одежда, косметика, книги, техника, продукты — вариантов много. Это универсальный подарок, который точно не будет лишним.

Зимний текстиль

С таким подарком долгие зимние вечера становятся намного приятнее. В частности можно рассмотреть одеяла с подогревом, которые работают от зарядного устройства.

Фонарик на аккумуляторе

Полезная вещь, которая может выручить в любой момент: во время поездок, перебоев со светом или работы в темных помещениях. Современные фонарики легкие, мощные и долго держат заряд.

Книга

Книга любимого автора — один из лучших подарков. Можно рассмотреть коллекционные издания — с красивыми обложками, качественной печатью и оформлением. Выбор большой: от художественной прозы до психологии и мотивационной литературы.

В магазинах есть немало интересных мотивационных книг Фото: Pexels

Тепловентилятор

Этой зимой может быть очень холодно, поэтому небольшой энергосберегающий обогреватель станет настоящим спасением.

Настольный органайзер

Это практичный подарок, который помогает навести порядок на рабочем столе или в доме.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Женщину ждал неожиданный "сюрприз" в ботинках, купленных на барахолке. Продавец утверждает, что клиентка устроила скандал, потому что пыталась получить товар бесплатно.

На свадьбе самого богатого жениха Индии вручали подарки за 3 миллиона долларов.

Кроме того, мы публиковали топ 10 лучших подарков для женщин.