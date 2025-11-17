Что подарить на Рождество и Новый год: 10 нужных, но небанальных вещей (фото)
Праздники — это прекрасная возможность порадовать близких не только заботой, но и практичными вещами. Ниже мы подобрали 10 вариантов, которые пригодятся и принесут радость близким людям в новогодний период.
Многие из нас ценят подарки, если они не только красивые, но и облегчают повседневную жизнь. Ниже — подборка из десяти идей от Фокуса, что подарить своим близким на Рождество и Новый год. Эти вещи сегодня пригодятся каждому!
- Аккумуляторные грелки для рук
В наших зимних реалиях — это топ. Они компактные и быстро нагреваются. Идеально подходят для прогулок в мороз или работы на улице. Во время длительного отключения света также помогут немного согреться.
- Зарядное устройство
Зарядная станция или павербанк — наш неизменный спутник во время отключений света. Хорошее устройство зарядит не только ноутбук или смартфон, но и мелкую бытовую технику. Подарок, который сейчас невозможно переоценить.
- Термокружка или термос
Термос сейчас понадобится всем, независимо от того, кем и где вы работаете. Можно выбрать инновационную модель, чтобы напитки оставались горячими на протяжении многих часов.
- Ароматические свечи
Они создают уютную атмосферу и помогут осветить помещение в случае отключения электричества. Зимние ароматы создают ощущение праздника и уюта. Многие украинские мастерские делают свечи вручную, поэтому это еще и поддержка национальных производителей.
- Подарочный сертификат
Идеально для тех, кто любит сам выбирать, что ему нужно. Одежда, косметика, книги, техника, продукты — вариантов много. Это универсальный подарок, который точно не будет лишним.
- Зимний текстиль
С таким подарком долгие зимние вечера становятся намного приятнее. В частности можно рассмотреть одеяла с подогревом, которые работают от зарядного устройства.
- Фонарик на аккумуляторе
Полезная вещь, которая может выручить в любой момент: во время поездок, перебоев со светом или работы в темных помещениях. Современные фонарики легкие, мощные и долго держат заряд.
- Книга
Книга любимого автора — один из лучших подарков. Можно рассмотреть коллекционные издания — с красивыми обложками, качественной печатью и оформлением. Выбор большой: от художественной прозы до психологии и мотивационной литературы.
- Тепловентилятор
Этой зимой может быть очень холодно, поэтому небольшой энергосберегающий обогреватель станет настоящим спасением.
- Настольный органайзер
Это практичный подарок, который помогает навести порядок на рабочем столе или в доме.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Женщину ждал неожиданный "сюрприз" в ботинках, купленных на барахолке. Продавец утверждает, что клиентка устроила скандал, потому что пыталась получить товар бесплатно.
- На свадьбе самого богатого жениха Индии вручали подарки за 3 миллиона долларов.
Кроме того, мы публиковали топ 10 лучших подарков для женщин.