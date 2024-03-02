Топ 10 лучших техно-подарков для женщин в 2024 году: удивят и сделают жизнь приятнее
Во время войны украинским женщинам особенно необходима поддержка, и хороший подарок обязательно поднимет настроение близкому человеку.
Празднование Международного женского дня 8 марта уже давно вызывает споры в Украине, в феврале группа народных депутатов даже зарегистрировала законопроект с целью отменить его раз и навсегда. Но некоторые украинцы до сих пор отмечают "женский день" — чтобы порадовать своих жен, девушек, мам и подруг. В 2023 году Министерство цифровой трансформации провело опрос в приложении "Дія", и большинство украинцев проголосовали за сохранение выходного дня. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский официально поздравил 8 марта украинок с Международным женским днем — Днем борьбы за права женщин.
Фокус отобрал 10 гаджетов, которые наверняка понравятся женщинам, ведь эти подарки сделают их жизнь проще или просто приятнее.
Зеркало с подсветкой
Девушкам, которые тратят много времени на макияж, нужна не только косметика, но также зеркало и хорошее освещение, чтобы наблюдать за процессом. К счастью, есть устройства, которые объединяют два в одном.
UFT CM1 Cosmetic Mirror — это компактное круглое зеркало на ножке и с аккумулятором. С ним девушка не привязана к одному месту, можно даже брать с собой в дорогу и "припудрить носик" в любое время. В сумочку вряд ли поместится, а вот в рюкзак — легко. Зеркальные поверхности имеются с двух сторон, одна показывает обычное отражение, а другая — увеличивает в три раза. Повернуть зеркало можно под любым углом, лишь бы удобно было.
Но самое главное, что есть качественная LED-подсветка в виде 54 светодиодов, невидимых благодаря рассеивателю. Включается она с помощью сенсорной кнопки прямо на стекле, касаниями можно увеличить или уменьшить яркость, а также переключать цветовые режимы освещения, выбирая между теплым, холодным и нейтральным. На официальном сайте производителя такое устройство продается за 2999 грн.
Умная бутылка для воды
Хороший подарок для спортсменок, которые соблюдают режим и проводят времени в спортзалах. Это достаточно простые в обращении бутылки с электронной начинкой и аккумуляторами, которые долго сохраняют температуру напитков, а вдобавок уведомляют, когда следует попить, чтобы избежать обезвоживания. Для этого они подключаются к фитнес-приложениям.
HidrateSpark предлагает "умный" термос из нержавеющей стали емкостью 620 мл с герметической крышкой. Горлышко достаточно широкое, чтобы забрасывать кубики льда, а вода внутри остается освежающей до 24 часов, а вот горячие жидкости заливать нельзя. В нижней части расположены RGB светодиоды, которые светятся, напоминая о необходимости попить, пользователь может сам выбрать цвет.
Бутылка подключается по Bluetooth к смартфонам на Android, iOS 12 (или новее), смарт-часам с watchOS 5.3. Фирменное приложение HidrateSpark позволяет управлять бутылкой (например, менять подсветку), синхронизировать данные с фитнес-программами и делиться достижениями, дает полезные рекомендации и мотивирует. Кроме того, помогает найти потерянную или забытую бутылку, достаточно посмотреть по карте, где она последний раз подключалась к мобильному устройству.
"Волшебная палочка" для лица
Клинически доказано, что красный свет и тепловое излучение значительно замедляют появление морщин, поскольку стимулируют выработку коллагена. Косметологи создали компактные устройства, которые позволяют выполнять такие процедуры в домашних условиях.
В качестве примера можно привести DIFORO FAIRY AG, небольшая палочка сочетает в себе пять дерматологических процедур: микроток, красную светотерапию, массаж лица, тепловое излучение (38-45°С) и массаж ионами серебра. Процедура эффективно разглаживает морщины и неровности, омолаживает кожу, которая становится более мягкой и эластичной. Головка Fairy Ag дополнительно покрыта настоящим серебром, которое обладает сильными бактерицидными, асептическим и противовоспалительным свойствами. Работает палочка от аккумулятора и заряжается через USB-кабель. В Украине такие гаджеты продают по цене около 2300 грн.
Кибер-расческа
Все женщины пользуются расческами для ухода за своими волосами, но не все знают о существовании электрических моделей, которые не только расчесывают волосы, но также сушат их, выпрямляют и предотвращают электризацию. Rowenta Powerstraight Karl Lagerfeld CF582LF0 поможет быстро привести прическу в порядок с утра, уложить пушные пряди и разровнять локоны, экономя много времени и фактически заменяя утюжок. Единственный существенный минус — прибор нужно подключать к розетке, в отличие от обычной расчески. Модель проста в обращении и получила много положительных отзывов, приобрести ее в Украине можно по цене от 940 грн.
Чудо-прибор для одежды
Еще женщины любят наряжаться и очень расстраиваются, когда на их любимом платье появляются катышки или налипают волосы, портящие весь элегантный образ. К счастью, техника дошла до такого уровня развития, что помогает и в этих случаях.
Машинка Xiaomi Deerma похожа на электробритву, поскольку оснащена мощным моторчиком и набором лопастей-лезвий, которые вращаются со скоростью до 7000 оборотов в минуту. Они прикрыты специальной сеткой, поэтому срезают только лишние волокна и комки, делая поверхность гладкой, приятной взгляду и на ощупь. В ручке прибора скрывается липкий валик для удаления волос и шерсти животных. В машинку встроен аккумулятор емкостью 350 мАч, поэтому ее можно взять с собой в дорогу, размеры позволяют. В Украине такой гаджет продается примерно за 1000 грн.
Аромадифузор
После трудов и хлопот женщинам важно отдохнуть в приятной обстановке, а сделать ее еще приятной могут ароматические распылители. Работают они достаточно просто и не требуют возни с настройками: превращают воду в холодный пар, который охлаждает и увлажняет воздух. Если же добавить в воду несколько капель эфирного или ароматического масла, то начинается ароматерапия, полезная как для души, так и для тела.
В Millefiori Ultrasound Hydro помещается 150 мл воды, которая распыляется микроскопическими частицами с помощью ультразвуковых волн, обеспечивая приятный аромат в помещении на целых 8 часов. Элегантный дизайн впишется в любой интерьер, а светодиодная подсветка усилит расслабляющую атмосферу. Прибор не греется и работает бесшумно, а выключается автоматически, как только в баке закончится жидкость. Купить такой можно за 1300 грн.
Пылесосы: большие и малые
В семье на плечи женщин часто ложатся обязанности по уборке, которіе отнимают много свободного времени. Процесс можно значительно упростить или даже довести до автономного автоматизма с помощью техники. В мире все популярнее становятся роботы-пылесосы, которые сами чистят или даже моют полы с минимальным вмешательством человека, даже заряжаются — и то самостоятельно, заезжая на специальную платформу после выполнения своих задач. Сейчас разновидностей роботов-пылесосов много, в зависимости от функционала стоят они от 7000 до 40 000 гривен, можно найти и еще дороже, если постараться, поэтому выбрать подходящую модель непросто, нужно учесть много индивидуальных факторов.
Но мы посоветуем вариант побюджетнее и попроще, который станет милым и необычным подарком — настольный пылесос Xiaomi FIZZ Desktop Vacuum Cleaner Rechargeable Mini FZ66907-H. Легкое и компактное устройство не занимает много места, но поможет быстро очистить стол, пол, кресло или клавиатуру, если на них вдруг что-то просыпали. Например, сметет крошки от печенья после чаепития. Управляется одной кнопкой, работает на батарейках, почти не шумит, легко чистится, а стоит всего 700 грн.
Цифровая рамка — чтобы фото были не только в Instagram
Порой фотографий становится так много, что уже непонятно, куда их девать и где хранить. Девушке можно подарить цифровую рамку с картой памяти, куда она сможет загрузить любимые снимки и часто ими любоваться, наблюдая слайд-шоу. Там можно вспомнить лучшие моменты жизни, случайно взглянув на екран в комнате.
PROS Frameo обладает сенсорным IPS-экраном с диагональю 10 дюймов, 16 ГБ встроенной памяти (4 ГБ заняты ОС), поддерживает карты microSD/microSDHC. Рамка управляется через приложение Frameo на смартфоне (iOS или Android), проигрывает фотографии, видео и аудио, которые можно загружать прямо через WIFI из социальных сетей или выводить из облачного сервиса OurPhoto, бесплатно предоставляющего 10 Гб памяти. Стоит такая модель примерно около 4500 грн.
Звездное небо на потолке
Простой способ сделать женщине приятное — улучшить атмосферу в доме. Существуют лазерные проекторы, которые выводят на стены и потолок изображение звездного неба, помогая абстрагироваться от будничной реальности и почувствовать себя где-то на природе. Они помогают расслабиться, уснуть, а к тому же еще выполняют функцию ночника, освещая комнату.
Smart Star SK20 подойдет как для вечера в кругу семьи, так и для праздников или романтических свиданий. Им можно управлять со смартфона с помощью Bluetooth, выбирать разные цвета свечения, регулировать яркость и скорость вращения облаков и туманностей, настроить время автоматического отключения. Отдавать команды устройству можно и голосом с помощью виртуального помощника Amazon Alexa. Цена — от 1500 грн.
Домашнее караоке без проводов
Для любителей не только слушать музыку, но и петь, есть необычное решение — китайская система SDRD SD-309. Она объединяет в себе беспроводную колонку с двумя внушительными динамиками по 15 Вт и два микрофона, каждый из которых настраивается и регулируется отдельно. Система легко подключается к смартфону или планшету по Bluetooth (дальность до 10 м), для них же предусмотрена удобная подставка. Поддерживается объемный стерео-звук, есть эквалайзер с шестью режимами преобразования голоса. Обойдется такое удовольствие в 3500 грн.Важно