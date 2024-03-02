Топ 10 кращих техно-подарунків для жінок у 2024 році: здивують і зроблять життя приємнішим

Під час війни українським жінкам особливо необхідна підтримка, і гарний подарунок обов'язково підніме настрій близькій людині.

Related video

Святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня вже давно викликає суперечки в Україні, у лютому група народних депутатів навіть зареєструвала законопроєкт з метою скасувати його раз і назавжди. Але деякі українці досі святкують"жіночий день" — щоб порадувати своїх дружин, дівчат, мам і подруг. У 2023 році Міністерство цифрової трансформації провело опитування в застосунку "Дія", і більшість українців проголосували за збереження вихідного дня. Тоді ж президент України Володимир Зеленський офіційно привітав 8 березня українок із Міжнародним жіночим днем — Днем боротьби за права жінок.

Фокус відібрав 10 гаджетів, які напевно сподобаються жінкам, адже ці подарунки зроблять їхнє життя простішим або просто приємнішим.

Дзеркало з підсвічуванням

Дівчатам, які витрачають багато часу на макіяж, потрібна не тільки косметика, а й дзеркало та хороше освітлення, щоб спостерігати за процесом. На щастя, є пристрої, які об'єднують два в одному.

UFT CM1 Cosmetic Mirror — це компактне кругле дзеркало на ніжці та з акумулятором. З ним дівчина не прив'язана до одного місця, можна навіть брати з собою в дорогу і "припудрити носик" у будь-який час. У сумочку навряд чи поміститься, а ось у рюкзак — легко. Дзеркальні поверхні є з двох боків, одна показує звичайне відображення, а інша — збільшує втричі. Повернути дзеркало можна під будь-яким кутом, аби зручно було.

Але найголовніше, що є якісне LED-підсвічування у вигляді 54 світлодіодів, невидимих завдяки розсіювачу. Вмикається воно за допомогою сенсорної кнопки прямо на склі, дотиками можна збільшити або зменшити яскравість, а також перемикати колірні режими освітлення, обираючи між теплим, холодним і нейтральним. На офіційному сайті виробника такий пристрій продається за 2999 грн.

Дзеркало з LED-підсвіткою UFT CM1 Фото: UFT.ua

Розумна пляшка для води

Гарний подарунок для спортсменок, які дотримуються режиму і проводять час у спортзалах. Це досить прості в обігу пляшки з електронною начинкою та акумуляторами, які довго зберігають температуру напоїв, а на додачу сповіщають, коли слід попити, щоб уникнути зневоднення. Для цього вони підключаються до фітнес-додатків.

HidrateSpark пропонує "розумний" термос із нержавної сталі місткістю 620 мл із герметичною кришкою. Горлечко досить широке, щоб закидати кубики льоду, а вода всередині залишається охолодженою до 24 годин, хоча гарячі рідини заливати не можна. У нижній частині розташовані RGB світлодіоди, які світяться, нагадуючи про необхідність попити, користувач може сам вибрати колір.

Пляшка підключається через Bluetooth до смартфонів на Android, iOS 12 (або новіше), смарт-годинника з watchOS 5.3. Фірмовий застосунок HidrateSpark дає змогу керувати пляшкою (наприклад, змінювати підсвічування), синхронізувати дані з фітнес-програмами і ділитися досягненнями, дає корисні рекомендації та мотивує. Крім того, допомагає знайти загублену або забуту пляшку, досить подивитися на карті, де вона востаннє підключалася до мобільного пристрою.

Розумний термос підключається до смартфонів на Android, iOS 12 (або новіше), смарт-годинника з watchOS 5.3

"Чарівна паличка" для обличчя

Клінічно доведено, що червоне світло і теплове випромінювання значно уповільнюють появу зморшок, оскільки стимулюють вироблення колагену. Косметологи створили компактні пристрої, які дають змогу виконувати такі процедури в домашніх умовах.

Як приклад можна навести DIFORO FAIRY AG, невелика паличка поєднує в собі п'ять дерматологічних процедур: мікрострум, червону світлотерапію, масаж обличчя, теплове випромінювання (38-45°С) і масаж іонами срібла. Процедура ефективно розгладжує зморшки і нерівності, омолоджує шкіру, яка стає м'якшою та еластичнішою. Головка Fairy Ag додатково покрита справжнім сріблом, яке має сильні бактерицидні, асептичні та протизапальні властивості. Працює паличка від акумулятора і заряджається через USB-кабель. В Україні такі гаджети продають за ціною близько 2300 грн.

Червоне світло і теплове випромінювання значно уповільнюють появу зморшок, оскільки стимулюють вироблення колагену

Кібер-гребінець

Всі жінки користуються гребінцями для догляду за своїм волоссям, але не всі знають про існування електричних моделей, які не тільки розчісують волосся, а й також сушать його, випрямляють і запобігають електризації. Rowenta Powerstraight Karl Lagerfeld CF582LF0 допоможе швидко привести зачіску до ладу з ранку, укласти пухнасті пасма і розрівняти локони, заощаджуючи багато часу і фактично замінюючи випрямляч. Єдиний істотний мінус — прилад потрібно підключати до розетки, на відміну від звичайного гребінця. Модель проста у використанні та отримала багато позитивних відгуків, придбати її в Україні можна за ціною від 940 грн.

Електрогребінець Rowenta Powerstraight Karl Lagerfeld CF582LF0 допоможе швидко привести зачіску до ладу

Чудо-прилад для одягу

Ще жінки люблять вбиратися і дуже засмучуються, коли на їхній улюбленій сукні з'являються ковтунці або налипає волосся, що псує весь елегантний образ. На щастя, техніка дійшла до такого рівня розвитку, що допомагає і в цих випадках.

Машинка Xiaomi Deerma схожа на електробритву, оскільки оснащена потужним моторчиком і набором лопатей-лез, які обертаються зі швидкістю до 7000 обертів за хвилину. Вони прикриті спеціальною сіткою, тому зрізають тільки зайві волокна і грудки, роблячи поверхню гладенькою, приємною для погляду і на дотик. У ручці приладу ховається липкий валик для видалення волосся і шерсті тварин. У машинку вбудований акумулятор місткістю 350 мАгод, тому її можна взяти з собою в дорогу, розміри дозволяють. В Україні такий гаджет продається приблизно за 1000 грн.

Машинка Xiaomi Deerma приведе ваш гардероб до ладу!

Аромадифузор

Після праці та клопоту жінкам важливо відпочити в приємній обстановці, а зробити її ще приємнішою можуть ароматичні розпилювачі. Працюють вони досить просто і не потребують метушні з налаштуваннями: перетворюють воду на холодну пару, яка охолоджує і зволожує повітря. Якщо ж додати у воду кілька крапель ефірної чи ароматичної олії, то починається ароматерапія, корисна як для душі, так і для тіла.

У Millefiori Ultrasound Hydro поміщається 150 мл води, яка розпилюється мікроскопічними частинками за допомогою ультразвукових хвиль, забезпечуючи приємний аромат у приміщенні на цілих 8 годин. Елегантний дизайн впишеться в будь-який інтер'єр, а світлодіодне підсвічування посилить розслаблюючу атмосферу. Прилад не гріється і працює безшумно, а вимикається автоматично, щойно в баку закінчиться рідина. Купити такий можна за 1300 грн.

Аромадифузор не гріється і працює безшумно

Пилососи: великі та малі

У сім'ї на плечі жінок часто лягають обов'язки з прибирання, які забирають багато вільного часу. Процес можна значно спростити або навіть довести до автономного автоматизму за допомогою техніки. У світі дедалі популярнішими стають роботи-пилососи, які самі чистять чи навіть миють підлогу з мінімальним втручанням людини, навіть заряджаються — і то самостійно, заїжджаючи на спеціальну платформу після виконання своїх завдань. Нині різновидів роботів-пилососів багато, залежно від функціоналу коштують вони від 7000 до 40 000 гривень, можна знайти і ще дорожче, якщо постаратися, тож обрати потрібно модель непросто, потрібно врахувати багато індивідуальних чинників.

Роботи-пилососи самі чистять або навіть миють підлогу

Але ми порадимо варіант бюджетніший і простіший, який стане милим і незвичайним подарунком — настільний пилотяг Xiaomi FIZZ Desktop Vacuum Cleaner Rechargeable Mini FZ66907-H. Легкий і компактний пристрій не займає багато місця, але допоможе швидко очистити стіл, підлогу, крісло або клавіатуру, якщо на них раптом щось просипали. Наприклад, змете крихти від печива після чаювання. Управляється однією кнопкою, працює на батарейках, майже не шумить, легко чиститься, а коштує всього 700 грн.

Настільний пилосос Xiaomi FIZZ Desktop Vacuum Cleaner

Цифрова рамка — щоб фото були не тільки в Instagram

Часом фото стає так багато, що вже незрозуміло, куди їх подіти та де зберігати. Дівчині можна подарувати цифрову рамку з картою пам'яті, куди вона зможе завантажити улюблені знімки і часто ними милуватися, спостерігаючи слайд-шоу. Там можна згадати найкращі моменти життя, випадково глянувши на екран у кімнаті.

PROS Frameo має сенсорний IPS-екран з діагоналлю 10 дюймів, 16 ГБ вбудованої пам'яті (4 ГБ зайняті ОС), підтримує карти microSD/microSDHC. Рамка керується через застосунок Frameo на смартфоні (iOS або Android), програє фотографії, відео та аудіо, які можна завантажувати прямо через WIFI із соціальних мереж або виводити з хмарного сервісу OurPhoto, що безплатно надає 10 Гб пам'яті. Коштує така модель приблизно близько 4500 грн.

У цю фоторамку відео та аудіо можна завантажувати прямо через WIFI із соціальних мереж

Зоряне небо на стелі

Простий спосіб зробити жінці приємне — покращити атмосферу в домі. Існують лазерні проєктори, які виводять на стіни та стелю зображення зоряного неба, допомагаючи абстрагуватися від буденної реальності та відчути себе десь на природі. Вони допомагають розслабитися, заснути, а до того ж ще виконують функцію нічника, освітлюючи кімнату.

Smart Star SK20 підійде як для вечора в родинному колі, так і для свят чи романтичних побачень. Ним можна керувати зі смартфона за допомогою Bluetooth, обирати різні кольори світіння, регулювати яскравість і швидкість обертання хмар і туманностей, налаштувати час автоматичного вимкнення. Віддавати команди пристрою можна і голосом за допомогою віртуального помічника Amazon Alexa. Ціна — від 1500 грн.

Лазерний проектор дає змогу вибирати різні кольори світіння, регулювати яскравість і швидкість обертання хмар і туманностей

Домашнє караоке без дротів

Для любителів не тільки слухати музику, а й співати, є незвичайне рішення — китайська система SDRD SD-309. Вона об'єднує в собі бездротову колонку з двома значними динаміками по 15 Вт і два мікрофони, кожен з яких налаштовується і регулюється окремо. Система легко під'єднується до смартфона або планшета через Bluetooth (дальність до 10 м), для них же передбачена зручна підставка. Підтримується об'ємний стерео-звук, є еквалайзер із шістьма режимами перетворення голосу. Обійдеться таке задоволення в 3500 грн.

Караоке-система SDRD SD-309 має еквалайзер із шістьма режимами перетворення голосу

Важливо