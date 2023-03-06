Міжнародний жіночий день: українці висловилися у "Дії" за збереження вихідного на 8 березня

В опитуванні взяли участь понад 2,1 млн респондентів, а за збереження державного вихідного висловилися понад 1,3 млн громадян.

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Українці у додатку "Дія" проголосували за збереження вихідного на 8 березня. Міжнародний жіночий день громадяни вважають за необхідне святкувати. Про підсумки опитування 6 березня прозвітував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

В опитуванні, за його словами, взяли участь понад 2,1 млн респондентів. Понад 1,3 млн людей підтримали ідею, щоб залишити 8 березня вихідним. Глава профільного відомства назвав такі показники рекордними.

"Неймовірний результат", — зазначив Федоров у повідомленні.

Він подякував усім, хто приєднався до опитування. За його словами, такі заходи дозволяють будувати електронну демократію, щоб держава врахувала думку кожного громадянина. Депутати Верховної Ради врахують результати голосування під час розгляду відповідного законопроєкту. Терміни проведення голосування поки що не оголошені.

Законопроєкт №9009 було подано до парламенту 13 лютого. У документі запропоновано скасувати можливість на державному рівні проведення 8 березня, 1 травня та 9 травня. Замість цих дат запропонували провести три нові свята. Депутатка Оксана Савчук, котра була ініціаторкою законопроєкту, висловилася за введення вихідного 25 лютого. Це день народження поетеси Лесі Українки — День української жінки.

Опитування щодо 8 березня у додатку "Дія" було запроваджено 28 лютого. Українці отримали можливість проголосувати у період із 28 лютого до 6 березня.

Міжнародний жіночий день святкують 8 березня 1977 року. Відповідне рішення було ухвалено ООН. Ця дата є згадкою про культурні, політичні та соціально-економічні досягнення жінок. Подія вважалася соціальною, а в країнах СРСР і державах, де панував комунізм, політичним святом. Протягом XX століття 8 березня перетворилося на найзначніше із феміністичних свят. У ХХІ столітті у багатьох країнах Європи, зокрема й в Україні, розпочалися дискусії щодо доцільності проведення свята на державному рівні.

Раніше Фокус у своєму матеріалі проаналізував історію появи Міжнародного жіночого дня. З'ясувалося, що урочиста подія не мала під собою жодного історичного підґрунтя. Революціонерка Клара Цеткін, яку вважають засновницею Міжнародного жіночого дня, була не єдиною учасницею у процесі проведення свята.