Международный женский день: украинцы высказались в "Дії" за сохранение выходного на 8 марта

В опросе приняли участие более 2,1 млн респондентов, а за сохранение государственного выходного высказались свыше 1,3 млн граждан.

Related video

Украинцы в приложении "Дія" проголосовали за сохранение выходного на 8 марта. Международный женский день граждане считают необходимым отмечать. Об итогах опроса 6 марта отчитался министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В опросе, по его словам, приняли участие более 2,1 млн респондентов. Более 1,3 млн человек поддержали идею, чтобы оставить 8 марта выходным. Глава профильного ведомства назвал такие показатели рекордными.

"Невероятный результат", – отметил Федоров в сообщении.

Он поблагодарил всех, кто присоединился к опросу. По его словам, такие меры позволяют строить электронную демократию, чтобы государство учло мнение каждого гражданина. Депутаты Верховной Рады учтут результаты голосования при рассмотрении соответствующего законопроекта. Сроки проведения голосования пока не объявлены.

Законопроект №9009 был подан в парламент 13 февраля. В документе предложено отменить возможность на государственном уровне проведения 8 марта, 1 мая и 9 мая. Вместо этих дат предложили провести три новых праздника. Депутат Оксана Савчук, которая была инициатором законопроекта, высказалась за введение выходного 25 февраля. Это день рождения поэтессы Леси Украинки – День украинской женщины.

Опрос по 8 марта в приложении "Дія" был введен 28 февраля. Украинцы получили возможность проголосовать в период с 28 февраля по 6 марта.

Международный женский день отмечают 8 марта 1977 года. Соответствующее решение было принято ООН. Эта дата является упоминанием культурных, политических и социально-экономических достижений женщин. Событие считалось социальным, а в странах СССР и государствах, где царил коммунизм, политическим праздником. В течение XX века 8 марта превратился в самый значительный из феминистических праздников. В XXI веке во многих странах Европы, в том числе и в Украине, начались дискуссии о целесообразности проведения праздника на государственном уровне.

Ранее Фокус в своем материале проанализировал историю появления Международного женского дня. Выяснилось, что торжественное событие не имело под собой никакой исторической подоплеки. Революционерка Клара Цеткин, которую считают основательницей Международного женского дня, была не единственной участницей в процессе организации проведения праздника.