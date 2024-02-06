Гаджет для багатих і самотніх: які проблеми йдуть у подарунок до Apple Vision Pro за $3500

Революційна гарнітура Apple Vision Pro вже з'явилася в продажу і викликала ажіотаж завдяки тому, що вивела можливості віртуальної реальності на новий рівень. Але водночас вона спричинила користувачам багато проблем, наприклад — болі в шиї.

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Компанія Apple 2 лютого повноцінно випустила на ринок новий пристрій Apple Vision Pro, який поєднує в собі портативний комп'ютер та окуляри віртуальної реальності. Фокус розбирався, як працює незвичайний гаджет, чи виникли з ним якісь проблеми і чи вартий він своїх 3 500 доларів.

Ажіотаж навколо Apple Vision Pro

Apple анонсувала Apple Vision Pro у червні 2023 року як пристрій абсолютно нового класу — "просторовий комп'ютер" (spatial сomputer), який об'єднує для користувачів фізичний і віртуальний світи. Розробники наголошують, що створили унікальний і автономний прилад, який можна носити із собою.

"Подібно до того, як Mac познайомив нас із персональними комп'ютерами, а iPhone — із мобільними комп'ютерами, Apple Vision Pro знайомить нас із просторовими обчисленнями. Vision Pro, створений на основі десятиліть інновацій Apple, випереджає все, що було створено раніше, завдяки новій революційній системі введення і тисячам революційних інновацій", — заявив гендиректор компанії Тім Кук.

Vision Pro створений на основі десятиліть інновацій Apple

Сім місяців Apple підігрівала інтерес до своєї новинки, поки 19 січня не відкрила попередні замовлення. Згідно з джерелом порталу MacRumors, за перші 10 днів компанія продала понад 200 000 гарнітур. Як очікують експерти, Apple випустить всього близько 500 тисяч гарнітур, але складно передбачити, чи зможе вона стільки продати.

Аналітик Apple Мінг-Чі Куо звернув увагу, що більша частина замовлень надійшла в перші вихідні, а потім їхня кількість різко скоротилася. На його думку, попит на Vision Pro швидко впаде, оскільки товар займає доволі вузьку нішу — мало хто може дозволити собі гаджет за 3 499 доларів (офіційна ціна від Apple), нехай їх продають і на виплат. У США за такі гроші можна придбати непоганий автомобіль, що вже був у використанні.

Презентація Vision Pro від Apple

Ширяться чутки, що Apple очікує такого результату, з огляду на високу ціну і складність виробництва. 1 лютого вона анонсувала також вихід 600 нових додатків, створених для Vision Pro, ще близько мільйона вже наявних доступні користувачам завдяки сумісності.

У нещодавній статті про гаджети, здатні замінити смартфони, Фокус припускав, що пересуватися вулицею в Apple Vision Pro буде незручно, проте жителі США вже довели протилежне. У мережі з'явилися кадри людей, які прогулюються, танцюють у клубі, тренуються в спортзалі, їздять у метро і навіть катаються на скейтборді з гарнітурою на голові.

Люди вже носять Apple Vision Pro на вулицях

Один із користувачів навіть використовував Vision Pro за кермом автомобіля Tesla, ймовірно, покладаючись на автопілот. Зрештою поліція зупинила водія, але невідомо, яке покарання за цим послідувало. Варто зазначити, що інструкція від Apple забороняє використовувати пристрій під час керування рухомим транспортним засобом, важкою технікою або в будь-яких інших ситуаціях, що вимагають високої концентрації в інтересах безпеки.

Поліція зупинила водія з Vision Pro

Можливості та характеристики Apple Vision Pro

Деякі американські оглядачі вже випробували Apple Vision Pro і оцінили, на що він здатний. У The Atlantic зазначили, що пристрій пропонує дві інновації в одній: гарнітуру віртуальної реальності (VR) з вищою роздільною здатністю дисплеїв, ніж у більшості інших на ринку, і набір камер доповненої реальності (AR). Разом вони дають змогу власнику бачити екрани або об'єкти, що виникають у повітрі, і взаємодіяти з ними за допомогою жестів.

Перемикач у верхній частині пристрою може знизити рівень "занурення" у віртуальне середовище, демонструючи замість цього відеозапис справжнього оточення, накладаючи поверх зображення комп'ютерних програм: веббраузерів, електронних таблиць, програм для перегляду фото. На екрані одночасно можуть відображатися додатки з трьох різних операційних систем: власні додатки VisionOS, додатки для iPad, а ще можна підключитися до пристроїв Mac через Wi-Fi.

"Саме ця остання функція найбільше відрізняє пристрій від інших гарнітур і від інших машин загалом. Комп'ютери допомагають людям працювати, жити і грати, але вони також відокремлюють нас від світу. Apple Vision Pro прагне покласти край цій епосі та відкрити нову", — пишуть аналітики.

Apple стверджує, що затримка між тим, що бачать камери, і тим, що відображається на дисплеї, становить лише 12 мс, включно з часом експозиції самих камер. Фактична обробка даних відбувається ще швидше, а тому фактично непомітна.

Окремої уваги варта функція EyeSight — вона виводить на фронтальний OLED-екран зображення очей носія з легким 3D-ефектом для зорового контакту. Зі сторони здається, що гарнітура стає прозорою, що насправді не так. Цікаво, що сам користувач ніяк не може керувати цим ефектом і не знає, як саме його бачать інші.

Функція Eyesight відображає очі користувача Apple Vision Pro Фото: Скриншот

З внутрішньої сторони знаходяться MicroOLED-дисплеї із загальним числом 23 мільйони пікселів і розміром всього 7,5 мікрометра. Вони досить яскраві та чіткі, щоб можна було легко читати текст на деякій відстані. Apple на заводі калібрує дисплеї за кольором, і ця технологія значною мірою зумовила високий цінник.

Vision Pro виготовлений з магнію і вуглецевого волокна в алюмінієвому корпусі, який виглядає природним продовженням знайомої мови дизайну Apple. На думку The Verge, новинка об'єднує в собі знайомі особливості інших продуктів бренду: телефонів iPhone, навушників AirPods і навіть смарт-годинника Apple Watch — є схожі коліщата, що регулюють гучність і ступінь занурення у VR. До гарнітури додається два кріплення для голови: одиночна в'язана пов'язка і подвійна петля.

Гарнітура оснащена фронтальними камерами високої роздільної здатності для передавання відео, камерами, спрямованими вниз і в боки для відстежування рук, лідарним сканером, просторовими камерами TrueDepth, інфрачервоними проєкторами для слабкого освітлення. За продуктивність відповідає процесор M2, новий просторовий співпроцесор Apple R1 і пара вентиляторів для охолодження.

Так влаштована гарнітура Apple Vision Pro Фото: Apple

У бічні дужки помістили динаміки, які сподобалися редакції The Verge за їхню гучність і якісний просторовий звук. Однак вони нещільно прилягають до вух, тому навколишні можуть чути те саме, що й користувач. Щоб цього уникнути, можна використовувати навушники — підійде будь-яка модель із Bluetooth.

Vision Pro використовує зовнішній акумулятор, який під'єднується за допомогою плетеного кабелю та поворотного роз'єму Lightning і носиться окремо, хоча, здавалося б, уже існують VR-гарнітури з вбудованими батареями, наприклад, Meta Quest. Як зазначила Apple, пристрій має вбудовані програмні та апаратні системи, які можуть знижувати продуктивність у деяких ситуаціях, наприклад, при низькому рівні заряду акумулятора, високій піковій потужності або старінні акумулятора.

Користувачі при цьому можуть помітити, що кадри оновлюються рідше, швидкість інтернету знижується, екран тьмяніє, звук стає тихішим, а додатки запускаються повільніше, і на це ніяк не можна вплинути. Подібну технологію використовують багато ноутбуків, але там хоча б можна регулювати продуктивність, перемикаючи схеми електроживлення або налаштовуючи параметри вручну. Водночас, такий підхід запобігає раптовим вимкненням або перевантаженню системи.

Одного заряду вистачає приблизно на 2,5 години активної роботи — достатньо, щоб додивитися повнометражний фільм, але мало для роботи. Apple пропонує додаткові батареї за $199 кожна, але не можливість "гарячої заміни", адже при від'єднанні пристрій повністю вимикається.

Одного заряду Apple Vision Pro вистачає приблизно на 2,5 години активної роботи

Які проблеми виникли з Vision Pro

Тут ми плавно переходимо до недоліків Apple Vision Pro, яких користувачі вже знайшли чимало. Так The Verge звернуло увагу на велику вагу пристрою — від 600 до 650 грамів залежно від кріплення, але ж цей пристрій призначений для тривалого носіння на голові. При цьому баланс сильно зміщений спереду, на відміну від інших великих гарнітур, що мають противагу. Ремінець з подвійною петлею допомагає зберегти стійкість, але не вирішує проблему повністю.

Таблоїд The Daily Beast помітив у соцмережах безліч коментарів зі скаргами на вагу Vision Pro. У деяких людей навіть розболілася голова та шия. Такі проблеми породили серію критичних мемів, присвячених новому гаджету. Але ж ще на ранніх тестах Apple виявила, що Vision Pro сильно напружує шию через свої габарити і масу, передає агентство Bloomberg. Не дивно, що розробники залишили акумулятор зовні, адже він важить ще 353 грами, але незрозуміло, чому б тоді не взяти більш ємний.

Вага Vision Pro викликає нарікання

"Не дивно, що тривале використання будь-якої гарнітури може призвести до болю в шиї або м'язової втоми. Сама голова важить від 10 до 11 фунтів (4,5-5 кг, — ред). Ці пристрої зазвичай важать від 1 до 1,5 фунтів, тому м'язи шиї повинні витримувати додаткові 10 відсотків ваги", — розповів The Daily Beast Майкл Лі, хірург-ортопед хребта в Медичному центрі Чиказького університету.

Вище згадувалася низька затримка передавання відео з камер. У теорії, гарнітура повинна дуже реалістично показувати реальний світ, щоб користувач з часом і зовсім забув про її існування. На ділі ж, як повідомляє журналіст The Atlantic Ян Богост, так відбувається тільки в нерухомому стані, коли ж носій кудись іде, то зображення з камер тремтить у такт кроків, розмиваючись по краях дисплеїв, неприємний ефект посилюється під час кашлю або різких рухів.

"Це виявилася версія світу на робочому столі комп'ютера, що швидко оновлюється, а не погляд на речі такими, якими вони є насправді", — поділився автор.

З цієї ж причини Яну Богосту було некомфортно працювати у Vision Pro. Друкувати на віртуальній клавіатурі, як у рекламі Apple, виявилося боляче, а літери на екрані з'являлися дуже повільно. З іншого боку, віртуальний екран виявився набагато зручнішим за настільний монітор, оскільки журналіст зміг зручно сісти і тримати поставу рівною. Робота у віртуальному просторі виявилася непростою справою, оскільки дуже легко загубити потрібне вікно, "відправивши" його кудись в іншу кімнату.

"Я відчув страх, ніби я настільки глибоко зайшов у комп'ютерний простір, що ніколи більше не виберуся з нього. Грім гуркотів у моїх вухах із фонового оточення. Я був один у пустелі, в окулярах, надітих на мою голову", — прокоментував оглядач.

Існують також серйозні проблеми з приватністю та безпекою Vision Pro. Операційна система VisionOS має щонайменше одну критичну вразливість, яку вже знайшов Джозеф Равічандран, співробітник Массачусетського технологічного інституту (MIT) у США. Учений разом із колегами створив додаток, який відключає гарнітуру, демонструючи емодзі у вигляді черепа. Якщо ж знову запустити Vision Pro, то користувач побачить повідомлення про те, що пристрій має перезавантажитися, а екран згасне через 30 секунд.

Vision Pro — це версія світу, що швидко оновлюється.

Джозеф Равічандран заявив, що знайшов уразливість у ядрі VisionOS, але поки не розкрив її. Як зазначає портал Gizmochina, знаючи таке слабке місце, користувач може зняти обмеження Apple й отримати більше контролю над пристроєм. З іншого боку, зловмисники отримають можливість створювати шкідливі програми.

У своєму огляді журналісти видання CNET провели експеримент і довели, що гарнітура не відрізняє руки користувача від чужих. Стороння людина може легко втрутитися і керувати тим, що відбувається у віртуальному середовищі, хоча не буде при цьому бачити його. Імовірно, це стане проблемою в транспорті або будь-якому громадському місці, адже сусід одним рухом руки закриє фільм або важливу вкладку в браузері, перерве термінову розмову або влаштує іншу капость, навіть якщо сам того не бажає.

Apple Vision Pro анонсували як пристрій абсолютно нового класу — "просторовий комп'ютер"

Ще одна ключова проблема, яку зазначають багато хто — самотність. Проявляється вона в тому, що користувач Vision Pro не може поділитися тим, що він бачить, з іншими. Це недолік усіх VR-гарнітур, які покладаються на окуляри-дисплеї, але у новинки Apple він проявляється особливо сильно. Наприклад, під час сеансу не можна нікого запросити у своє віртуальне середовище або подивитися фільм разом з коханою людиною. Виходить, що гарнітура ще більше віддаляє людей одне від одного, ніж смартфони, екрани яких можна хоча б показати тому, хто поруч.

Маккей Томас, технічний керівник із Сан-Франциско, 2 лютого відвідав магазин Apple і поділився враженнями з кореспондентом SFGATE. Він зазначив, що якщо він дивиться телевізор або фільм, то зазвичай хоче мати можливість дивитися його разом зі своєю сім'єю, а не поодинці через гарнітуру. На запитання, чи буде він купувати Vision Pro, Томас заявив: "Я думаю, це для самотніх людей".

Неочевидна, але прикра особливість Vision Pro — вони псують зачіску і макіяж. Це не така вже й проблема для використання в домашніх умовах, але люди, що піклуються про свою зовнішність, навряд чи стануть так ризикувати на прогулянці, вечірці або романтичному побаченні.

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