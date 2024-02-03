Звільнять руки, але змусять говорити: гаджети, покликані замінити смартфони у 2024 році

Настав час, коли люди почали шукати альтернативу "розумним" телефонам, чий формат, можливо, вже зайшов у глухий кут. Є щонайменше три незвичайні пристрої, які зовсім скоро стануть новим трендом.

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Мобільні телефони з'явилися у 1980-х роках і з часом перетворилися на кишенькові комп'ютери, без яких люди вже не уявляють свого життя. Але часи змінюються, а разом з ними і технології, Фокус задумався над тим, які ж пристрої можуть замінити і витіснити смартфони. Деякі цікаві розробки можна купити вже у 2024 році.

Rabbit r1

У січні 2024 року американський стартап Rabbit представив у США унікальний портативний прилад r1 у вигляді квадратної коробочки з 2,88-дюймовим сенсорним екраном і камерою, що обертається, яка може робити як звичайні фото, так і селфі. Користувачеві належить керувати цим дивом техніки за допомогою колеса прокрутки і всього однієї кнопки. Всю основну роботу на себе бере велика модель штучного інтелекту, вбудована в операційну систему Rabbit OS. Вона може спілкуватися з користувачем, подібно до ChatGPT, але не просто давати відповіді на запитання, а й виконувати дії за його наказом — для цього потрібно натиснути на кнопку збоку і озвучити своє бажання. Це нагадує смартфони Android, які шукають інформацію за голосовим запитом "Окей, Google".

Пристрій r1 дає змогу запускати різні додатки, наприклад, музичного сервісу Spotify, але для цього доведеться авторизуватися за допомогою комп'ютера або ноутбука. Судячи з презентації, користувачеві потрібно заздалегідь вибрати сервіси, якими він бажає користуватися для замовлення таксі, їжі, онлайн-покупок або інших завдань, після чого Rabbit OS буде задіювати їх, отримавши голосову команду. Такий підхід дещо обмежує функціонал пристрою порівняно зі смартфонами, але він може ідеально підійти для тих, хто користується лише конкретними додатками. Головна ідея полягає в тому, щоб зберегти основний функціонал сучасних гаджетів, прибравши все непотрібне. Чи вийшло у творців — покаже час.

Rabbit R1 управляється голосом, але є також колесо, кнопка і сенсорний екран Фото: Скриншот

Унікальний поки що гаджет підтримує Wi-Fi, Bluetooth і мобільний зв'язок LTE 4G, тож може діяти і як телефон, але "розумніший". У ньому є вбудований перекладач, який автоматично визначає мову співрозмовника і перекладає його мову в реальному часі. "Начинкою" гаджет частково теж нагадує смартфон, усередині розміщений процесор MediaTek з тактовою частотою 2,3 ГГц, модуль оперативної пам'яті на 4 ГБ, а також сховище ємністю 128 ГБ.

Камера, що обертається, під назвою "Око кролика" (Rabbit eye) не тільки робить фото, а й допомагає штучному інтелекту "бачити" навколишній світ. Він може аналізувати об'єкти в полі зору і надавати різну інформацію. Наприклад, може визначити продукти в холодильнику і підказати, що смачного або корисного з них можна приготувати. Так само r1 може вивчати документи й обробляти їх, надсилаючи готові файли електронною поштою.

"Головне питання, яке люди собі ставлять: чому мені потрібен новий пристрій, якщо у мене вже є iPhone. Загалом, мій iPhone може все це робити. Ми зробили Rabbit r1 не для того, щоб замінити телефон, це просто інше покоління девайсів. Є система, заснована на додатках, представлена більш ніж 15 років тому, і нове покоління пристроїв з ШІ, яке народжується зараз", — прокоментував на презентації засновник і президент Rabbit Джессі Лью.

Можливо, Rabbit r1 поки що не виглядає переконливо на тлі передових флагманів, наприклад, таких, як новий Samsung Galaxy S24 Ultra — він має передове "залізо" і широкі можливості ШІ, але далеко не кожен може собі його дозволити через ціну (від $1300 за попереднім замовленням). Остання модель iPhone, який згадали розробники, теж б'є по кишені — $800 за найпростішу версію. Rabbit r1 же продають за $199 за попередніми замовленнями, офіційні продажі почнуться у березні 2024 року. Новинка вразила багатьох, адже за першу добу після презентації замовили 10 000 Rabbit r1.

Розробники Rabbit r1 показали можливості нового пристрою

Humane Ai Pin

Стартап Humane у листопаді анонсував незвичайний гаджет Ai Pin, який подається як "вбивця смартфонів". Зовні це коробочка розміром з брошку, що має виступ для камери, і батарея з магнітною "застібкою", яка кріпиться до одягу, але не варто обманюватися простотою дизайну. Камера там справді є, але поруч із нею розташований лазерний проектор, що виводить зображення просто на долоню власника, яка відіграє роль екрана. Гаджет також сприймає різні жести рукою, наприклад, одночасне натискання вказівного і великого пальця увімкнуть музику.

Пристрій Ai Pin кріпиться до одягу магнітом Фото: Humane

Голос також є важливим інструментом управління. Розробники вбудували модель штучного інтелекту від OpenAI, на його основі працює технологія AI Mic. Досить вимовити команду, щоб Ai Pin відправив повідомлення обраним контактам або знайшов потрібну інформацію. При цьому прилад не "слухає" постійно, а його потрібно й активувати вручну, торкнувшись сенсорної панелі, після чого почне блимати спеціальний "індикатор довіри", сигналізуючи всім оточуючим про можливий запис.

Ai Pin може надсилати голосові повідомлення та здійснювати дзвінки, перекладати текст і аудіо, є також окрема функція "Злови мене" (Сatch Me), коли ШІ сортує інформацію в поштовій скриньці. Можна також піднести їжу до камери, щоб система підрахувала кількість калорій. Компанія Humane повідомила виданню Wired, що планує додати можливості навігації та покупок, а також надати розробникам можливість створювати власні інструменти.

Ai Pin важить близько 34 г, а ще близько 20 г припадає на акумулятор із можливістю "гарячої" заміни. Пристрій містить процесором Snapdragon від Qualcomm (модель невідома), 4 ГБ ОЗП, 32 ГБ вбудованої пам'яті, модулі Wi-Fi, Bluetooth, камеру на 13 МП, яка поки що вміє робити лише світлини, але після оновлення програмного забезпечення зніматиме і відео.

Лазерна проекція Ai Pin на долоні Фото: Humane

Humane вважає, що Ai Pin являє собою наступну еволюцію взаємодії людини з комп'ютером. Це спроба відмовитися від звичних екранів і застосунків, що викликають залежність своєю нескінченною прокруткою стрічок, на користь потенційно швидших безконтактних інтерфейсів. Ймовірно, це допоможе власникам звільнити свої руки і час, але поки що ідея викликає у багатьох скепсис. Масла у вогонь підлила новина про те, що під час презентації штучний інтелект AI Pin неправильно відповів на запитання, після чого команда навіть видалила ролик.

Видання Axios звернуло увагу, що Ai Pin бракує багатьох функцій, звичних для смартфонів, наприклад доступу до електронної пошти, документів, галереї, тому й можливості "розумного" помічника обмежені. При цьому компанія вимагає за свій прилад чималу суму — $699 і ще по $24 на місяць як абонплату за сервіси, такі як голосові повідомлення, пошукові запити і стільниковий зв'язок. Але ж за ці гроші можна купити цілком хороший сучасний телефон і оплатити тариф місцевого мобільного оператора.

Утім, не всі такі категоричні. Не можна заперечувати, що Humane пропонує новий, нехай і дещо "сирий" продукт. Але мобільні телефони теж колись були такими, поступово поліпшуючись і отримуючи більше можливостей. Точно так само розробники з часом можуть створити для Ai Pin розвинену екосистему функцій і додатків. Можливо, пристрій буде набагато кращим під час офіційного релізу, запланованого на березень 2023 року, адже після анонсу стартап отримав майже пів року, щоб вивчити побажання громадськості та доопрацювати його.

"Колись цей пристрій може зменшити залежність від екранів, що відволікають увагу, але спершу він має довести свою самостійну корисність", — підсумував журналіст порталу Readwrite Радек Зелінські.

Він також зазначив, що Humane намагається упакувати так багато нових ідей в один продукт. Це сміливе і цікаве рішення на тлі інших виробників, що випускають чергове покоління смартфонів, які мало чим відрізняються від своїх попередників, наприклад, iPhone 15 або Pixel 8.

Презентація пристрою Humane Ai Pin вийшла інтригуючою

Смарт-окуляри Vision Pro від Apple

Ідея перетворити на екрани скло, яке люди постійно носять перед очима, з'явилася вже давно, подібний проект намагалися реалізувати Google та інші відомі бренди. Проблема полягає в тому, що робота комп'ютера, нехай навіть портативного, вимагає безлічі електронних компонентів, а їх складно розмістити на окулярах так, щоб вони залишалися легкими, зручними і компактними. Нині на горизонті майбутнього миготять кілька проєктів, які можуть змінити ситуацію на користь смарт-окулярів (або ні).

Apple пішла дещо іншим шляхом і вирішила зробити переносну VR-гарнітуру Vision Pro. Зовні вони виглядають скоріше не як окуляри, а як маска, що займає половину обличчя, але вона все ще досить компактна, підключаючись по кабелю до зовнішнього акумулятора, який поміщається в кишеню. Компанія обіцяє випустити гаджет у США вже 2 лютого за ціною від $3499. Дорожче ніж будь-який смартфон, але варто розібратися, чи варте воно таких витрат.

Гарнітура Vision Pro обіцяє багато можливостей у віртуальній реальності

Як пише Apple на своєму сайті, Vision Pro працює на базі VisionOS, створеної на основі завдяки напрацюванням macOS, iOS і iPadOS. Це вже не просто гарнітура віртуальної реальності, а повноцінний комп'ютер. Вона відображає тривимірний інтерфейс просто перед очима користувача. Немає жодних кнопок, управляється система за допомогою очей, жестів і голосу. За необхідності система виводить віртуальні екрани завширшки до 30 метрів, клавіатуру або трекпад прямо на стіл або іншу поверхню. Таким чином можна створити свій ідеальний робочий простір, який більше ніхто не побачить.

Власникам окулярів будуть доступні понад 1 мільйон застосунків для iOS і iPadOS, сумісних із новою системою введення. Для цього зробили особливу версію App Store. Іконки можна розміщувати де завгодно і масштабувати до зручного розміру. Роботу з Vision Pro спростить голосовий помічник Siri, здатний відкривати або закривати додатки за наказом.

Дисплеї з надвисокою роздільною здатністю відображають для кожного ока більше пікселів, ніж 4К-телевізор. Vision Pro дасть змогу дивитися фільми, серіали і телешоу з Apple TV+ та інших сервісів на екрані з підтримкою HDR-контенту. Туди ж за бажанням виводяться 3D-титри.

Гарнітура робить доступними просторові фотографії та відео, зняті на iPhone 15 Pro або iPhone 15 Pro Max. Користувачі також можуть переглядати всі свої фотографії та відео в натуральну величину, включно з великими панорамами з ефектом присутності.

Під час дзвінків FaceTime зображення співрозмовників виводяться на екран у натуральну величину в доступному видимому просторі. Звук теж просторовий, тому голос кожного учасника звучить, ніби виходить від його вікна. Є ще Persona — це особливе відображення користувача Apple Vision Pro, яке дає змогу іншим учасникам розмови бачити вираз його обличчя та рухи рук у режимі онлайн. Такі просторові "аватари" доступні і в сторонніх додатках для відеоконференцій, включно з Zoom, Cisco Webex і Microsoft Teams.

Дехто вже випробував Apple Vision Pro у справі

Окремо Apple пропонує формат віртуальної реальності під назвою Immersive Video. В окулярах показують тривимірні записи з роздільною здатністю 8K з кутом огляду 180 градусів, знятим за допомогою Spatial Audio. Це створює глибокий ефект занурення, ступінь якого можна регулювати.

Любителі відеоігор можуть завантажити їх з App Store і вивести на екран будь-якого розміру. Vision Pro підтримує популярні ігрові контролери та обіцяє "неймовірний звук". Найцікавіше, що запустити можна і VR-ігри.

Судячи з усього, Apple Vision Pro отримає доступ до тих самих застосунків, що і смартфони, але куди більші можливості завдяки технологіям віртуальної реальності. Можливо, з часом такі гарнітури замінять не тільки телефони, а й комп'ютери. Поки ж очевидною проблемою гаджета є його габарити, вони здаються особливо масивними порівняно з попередніми "антісмартфонами" Rabbit r1 і AI Pin, що поміщаються на долоні.

Як поділився журналіст CNET Скотт Стейн, який випробував прототип Vision Pro, огляд у нього хороший, але все ще не ідеальний. Варто припустити, що гарнітуру буде незручно, а часом і небезпечно носити прямо на ходу, хоча те ж саме можна сказати і про смартфони. Ось тільки останні легко дістати і заховати в кишеню, а окуляри необхідно щоразу надягати і знімати, пораючись із ременями. Носити з собою акумулятор на повідку — теж не найкомфортніша затія, особливо якщо врахувати, що заряду вистачає на 2-2,5 години (якщо вірити Apple).

Загалом же, на думку Фокуса, Vision Pro має вельми футуристичний, багатофункціональний і зручний вигляд, особливо завдяки можливостям VR, які дають змогу увімкнути майже будь-що. Тож з часом він може замінити не лише смартфони, а й персональні комп'ютери з ноутбуками. Можливо, це станеться не одразу, але через кілька поколінь, коли пристрій стане компактнішим і автономнішим. Хто знає, раптом через кілька років інженерам вдасться зменшити шолом до розмірів смарт-окулярів, таких як спільне дітище Ray-Ban і Meta.

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