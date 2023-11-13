Без екрана, зате з ШІ: де прилад Ai Pin зможе і не зможе замінити смартфони (відео)

Ai Pin здатний перекладати з різних мов, записувати відео і навіть оцінювати їжу, але, на думку аналітиків, не зможе витіснити смартфони, не маючи дисплея.

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Після нещодавньої презентації гаджета зі штучним інтелектом Ai Pin від стартапу Humane експерти вже вигадують, як можна використовувати новинку замість смартфонів. Фахівці відомого порталу Mashable знайшли чотири основні способи, за допомогою яких Ai Pin приверне до себе увагу справжніх техноманів.

Долоня замість екрана

Humane рекламує Ai Pin як альтернативу смартфонам, де замість того, щоб дивитися на екран, можна використовувати голосові команди та штучний інтелект. Але іноді користувачам потрібні візуальні ефекти, щоб забезпечити це, Ai Pin отримав "дисплей із лазерним чорнилом", що може проєктуватися просто на долоню.

Замість дисплея Ai Pin використовує долоню власника Фото: Humane

Як і у випадку з функцією подвійного торкання смарт-годинника Apple Watch, спільним натисканням вказівного та великого пальців можна призупинити або відтворити музику. Інші жести включають нахил руки вперед, назад або вниз, кожен з яких має певні дії.

Просунуте голосове керування

Оскільки гаджет не має екрана, основний спосіб спілкування з Ai Pin — за допомогою звуку. Розробники зі стартапу Humane використовують модель штучного інтелекту від OpenAI (чат-бот ChatGPT) для пошуку та виконання завдань за допомогою голосових команд або того, що називають Ai Mic. Гаджет Ai Pin збереже всі ваші додатки та облікові записи пов'язані з пристроєм, тож власник може використовувати Ai Mic для пошуку важливої інформації в поштовій скриньці або продиктувати повідомлення людям зі списку контактів.

Мікрофон і динамік допомагають взаємодіяти з пристроєм Фото: Humane

Також є функція під назвою "Catch Me Up" ("Злови мене"), яка сортує вашу поштову скриньку, щоб контекстуалізувати важливі оновлення, як-от серію повідомлень, що визначають плани на вечір.

Аналіз продуктів і голосовий перекладач

Якщо вірити промо-ролику з презентації, то Ai Pin вміє розпізнавати калорійність і склад продуктів. Для цього використовується функція комп'ютерного зору та аналіз результатів за допомогою штучного інтелекту. Наприклад, у презентації Ai Pin визначив скільки білка в жмені мигдалю.

Комп'ютерний зір допоможе визначити склад продуктів Фото: Humane

Ще одна з рекламованих функцій Ai Pin — переклад у реальному часі. Пристрій може розпізнавати мову, якою розмовляють, і перекладати її назад вам або навпаки за допомогою кількох простих команд.

Нагрудна камера і висока конфіденційність

На відміну від інших голосових помічників, таких як Siri, Alexa і Google Assistant, в Ai Pin немає слова для пробудження, тобто він не слухає пасивно ваші розмови. Він вмикається тільки тоді, коли власник пристрою активує його вручну.

У спеціальному додатку можна відстежити свої дії з Ai Pin Фото: Humane

Також гаджет оснащений камерою, яка дасть змогу записувати відеоролики, а всі зроблені дії з Ai Pin можна відстежувати на комп'ютері в спеціальному додатку.

Камера допоможе записати ролики любителям активного відпочинку Фото: Humane

Оскільки засновниками стартапу Humane є колишні співробітники Apple, то і сам пристрій відповідає суворим критеріям елітарності та вишуканого смаку. До Ai Pin пропонується безліч додаткових аксесуарів, зокрема кріплення у вигляді магніту або прищіпки.

Аксесуари до Ai Pin вельми стильні Фото: Humane

Не все так гладко: критика Ai Pin

Утім, деякі експерти вже критикують новинку. Наприклад, Кріс Сміт з видання BGR стверджує, що сучасний пристрій не може обійтися без екрана для повноцінного використання власником. Він порівняв новинку з Apple Watch, наявність яких на руці все одно не може повністю замінити смартфон. І хоча в Ai Pin, на відміну від смарт-годинника, є безліч цікавих функцій, але швидко ознайомитися з нотатками або переглянути відео неможливо, не підійшовши до комп'ютера або не взявши в руки смартфон.

Водночас Кріс Сміт вважає новинку гарним інструментом для занять спортом, адже воно залишає руки повністю вільними. Ще він високо оцінив можливість робити фото і записувати відео просто на ходу, а також вказувати дорогу.

"На жаль, більша частина того, що я описав вище, в кінцевому підсумку потребуватиме дисплея. Мені потрібен екран для перегляду даних, які збирає Ai Pin. Мені потрібно буде завантажити додаток на смартфон або веб-сайт, щоб переглянути фотографії, відео, нотатки, калорії та інші статистичні дані про здоров'я, які АІ може допомогти мені зібрати. І я зможу зробити це тільки тоді, коли повернуся додому", — зазначив критик. І він не єдиний, хто скептично ставиться до нового гаджета, його думку поділяють багато оглядачів техніки.

Нагадаємо, що стартап Humane заснували колишні співробітники Apple Імран Чаудрі та Бетані Бонджорно. Вартість Ai Pin і аксесуарів починається від $699 плюс $24 на місяць за тарифний план стільникового зв'язку через T-Mobile. Humane почне приймати замовлення на Ai Pin 16 листопада, а поставки почнуться на початку 2024 року.

Раніше Фокус повідомляв, що словосполучення "штучний інтелект" стало головним у 2023 році. Такі висновки зробили укладачі відомого британського словника Collins English Dictionary.