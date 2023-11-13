Без экрана, зато с ИИ: где прибор Ai Pin сможет и не сможет заменить смартфоны (видео)

Ai Pin способен переводить с разных языков, записывать видео и даже оценивать еду, но, по мнению аналитиков, не сможет вытеснить смартфоны, не имея дисплея.

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После недавней презентации гаджета с искусственным интеллектом Ai Pin от стартапа Humane эксперты уже придумывают, как можно использовать новинку вместо смартфонов. Специалисты известного портала Mashable нашли четыре основных способа, с помощью которых Ai Pin обратит на себя внимание настоящих техноманов.

Ладонь вместо экрана

Humane рекламирует Ai Pin как альтернативу смартфонам, где вместо того, чтобы смотреть на экран, можно использовать голосовые команды и искусственный интеллект. Но иногда пользователям нужны визуальные эффекты, чтобы обеспечить это, Ai Pin получил "дисплей с лазерными чернилами", который может проецироваться прямо на ладонь.

Вместо дисплея Ai Pin использует лодонь владельца Фото: Humane

Как и в случае с функцией двойного касания смарт-часов Apple Watch, совместным нажатием указательного и большого пальцев можно приостановить или воспроизвести музыку. Другие жесты включают наклон руки вперед, назад или вниз, каждый из которых имеет определенные действия.

Продвинутое голосовое управление

Поскольку у гаджета экрана нет, основной способ общения с Ai Pin — посредством звука. Разработчики из стартапа Humane используют модель искусственного интеллекта от OpenAI (чат-бот ChatGPT) для поиска и выполнения задач с помощью голосовых команд или того, что называют Ai Mic. Гаджет Ai Pin сохранит все ваши приложения и учетные записи связаны с устройством, поэтому владелец может использовать Ai Mic для поиска важной информации в почтовом ящике или продиктовать сообщения людям из списка контактов.

Микрофон и динамик помогают взаимодействовать с устройством Фото: Humane

Также есть функция под названием "Catch Me Up" ("Поймай меня"), которая сортирует ваш почтовый ящик, чтобы контекстуализировать важные обновления, такие как серию сообщений, определяющих планы на вечер.

Анализ продуктов и голосовой переводчик

Если верить промо-ролику с презентации, то Ai Pin умеет распознавать калорийность и состав продуктов. Для этого используется функция компьютерного зрения и анализ результатов с помощью искусственного интеллекта. Например, в презентации Ai Pin определил сколько белка в горсти миндаля.

Компьютерное зрение поможет определить состав продуктов Фото: Humane

Еще одна из рекламируемых функций Ai Pin — перевод в реальном времени. Устройство может распознавать язык, на котором говорят, и переводить его обратно вам или наоборот с помощью нескольких простых команд.

Нагрудная камера и высокая конфиденциальность

В отличие от других голосовых помощников, таких как Siri, Alexa и Google Assistant, у Ai Pin нет слова для пробуждения, то есть он не слушает пассивно ваши разговоры. Он включается только тогда, когда владелец устройства активирует его вручную.

В специальном приложении можно отследить свои действия с Ai Pin Фото: Humane

Также гаджет оснащен камерой, которая позволит записывать видеоролики, а все произведенные действия с Ai Pin можно отслеживать на компьютере в специальном приложении.

Камера поможет записать ролики любителям активного отдыха Фото: Humane

Поскольку основателями стартапа Humane являются бывшие сотрудники Apple, то и само устройство следует строгим критериям элитарности и изысканного вкуса. К Ai Pin предлагается множество дополнительных аксессуаров, в том числе крепление в виде магнита или прищепки.

Аксессуары к Ai Pin весьма стильные Фото: Humane

Не все так гладко: критика Ai Pin

Впрочем, некоторые эксперты уже критикуют новинку. Например, Крис Смит из издания BGR утверждает, что современное устройство не может обойтись без экрана для полноценного использования владельцем. Он сравнил новинку с Apple Watch, наличие которых на руке все равно не может полностью заменить смартфон. И хотя у Ai Pin, в отличие от смарт-часов, есть множество любопытных функций, но быстро ознакомиться с заметками или просмотреть видео невозможно, не подойдя к компьютеру или не взяв в руки смартфон.

В то же время, Крис Смит считает новинку хорошим инструментом для занятий спортом, ведь оно оставляет руки полностью свободными. Еще он высоко оценил возможность делать фото и записывать видео прямо на ходу, а также указывать дорогу.

"К сожалению, большая часть того, что я описал выше, в конечном итоге потребует дисплея. Мне нужен экран для просмотра данных, которые собирает Ai Pin. Мне нужно будет загрузить приложение на смартфон или веб-сайт, чтобы просмотреть фотографии, видео, заметки, калории и другие статистические данные о здоровье, которые ИИ может помочь мне собрать. И я смогу сделать это только тогда, когда вернусь домой.", — отметил критик. И он не единственный, кто скептически относится к новому гаджету, его мнение разделяют многие обозреватели техники.

Напомним, что стартап Humane основали бывшие сотрудники Apple Имран Чаудри и Бетани Бонджорно. Стоимость Ai Pin и аксессуаров начинается от $699 плюс $24 в месяц за тарифный план сотовой связи через T-Mobile. Humane начнет принимать заказы на Ai Pin 16 ноября, а поставки начнутся в начале 2024 года.

Ранее Фокус сообщал, что словосочетание "искусственный интеллект" стало главным в 2023 году. Такие выводы сделали составители известного британского словаря Collins English Dictionary.