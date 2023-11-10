ИИ прямо на ладони: уникальный гаджет Ai Pin за $700 стремится заменить смартфоны (видео)

Устройства от Humane обладает камерой на 13 МП и много полезных функций, но до доступа к ним требуют подписку за $24 в месяц.

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Стартап Humane представил к предзаказу устройство Ai Pin стоимостью $699, которое с помощью искусственного интеллекта на основе технологий OpenAI (ChatGPT) и возможностей облачных вычислений от Microsoft выводит текст и монохромные изображения прямо на ладонь с помощью лазерного проектора. Об этом сообщает портал Engadget.

Humane — это стартап, основанный бывшими сотрудниками Apple Имраном Чаудри и его женой Бетани Бонджорно, которые решили создать уникальный гаджет, подражая изысканному стилю Apple. Их портативный ИИ-помощник Ai Pin может выполнять задачи, которые выполняют многие современные мобильные телефоны и цифровые помощники, но в радикально другом форм-факторе. У него нет экрана, вместо этого гаджет работает в основном с помощью голосовых команд, а иногда и с помощью виртуального экрана, проецируемого на руку пользователя.

Ai Pin крепится к одежде с помощью магнитного крепления Фото: Скриншот

Устройство весит 34 грамма и оснащено камерой на 13 мегапикселей, а еще за $24 можно получить выделенный номер мобильного телефона для PIN-кода с неограниченным количеством разговоров, текстовых сообщений и данных от мобильного оператора. Камера не только может делать снимки, но еще и использовать компьютерное зрение для сканирования таких объектов, как еда, сообщая пользователю оценку ее питательной ценности.

Предполагается, что Ai Pin в конечном итоге станет заменой смартфону и для этого основатели стартапа Чаудри и Бонджорно привлекли в команду других бывших сотрудников Apple, в том числе технического директора Патрика Гейтса, который ранее был старшим техническим директором в компании из Купертино.

"Ai Pin — это воплощение нашего видения интеграции искусственного интеллекта в нашу повседневную жизнь, расширяющее наши возможности, не затмевая нашу человечность", — сказал Чаудри в своем заявлении.

Компания объявила, что Ai Pin будет доступен в США с 16 ноября. Humane привлекла 241 миллион долларов США от Microsoft, генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и других инвесторов.

Ранее Фокус сообщал, что словосочетание "искусственный интеллект" стало главным в 2023 году. Такие выводы сделали составители известного британского словаря Collins English Dictionary.