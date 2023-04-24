Создан гаджет, который сможет "заменить" смартфон: что известно о Humane (видео)

Устройство не имеет сенсорного экрана, но им может послужить любая поверхность — даже ваша ладонь.

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Имран Чаудри, сооснователь стартапа Humane, презентовал гаджет с проецируемым дисплеем и функциями на базе ИИ. Он назвал свое детище "носимым устройством нового типа" и намекнул на то, что оно позволит людям обходится без смартфонов, пишет theverge.com.

По словам Чаудри, ИИ-платформа для гаджета "создана с нуля". Устройство полностью автономно. "Вам не нужен смартфон или любое другое устройство для управления и взаимодействия с ним", — подчеркнул стартапер.

Во время презентации айтишник поместил гаджет в нагрудный карман и активировал его, постучав пальцем по корпусу. Затем он отдавал голосовые команды. Согласно данным Axios, устройство также поддерживает команды, отдаваемые при помощи жестов.

Главная фишка Humane в том, что он способен проецировать изображения экрана на разные поверхности. В ходе презентации Чаудри спроецировал экран прямо себе на ладонь и принял входящий звонок. Однако на видео не видно, каким образом Чаудри удалось ответить на звонок, так как он не взаимодействовал с проецируемым на ладонь экраном (однако мы можем видеть, что на руке отображается интерфейс в виде кнопок). Он поговорил по громкой связи с двумя людьми.

Устройство оснащено камерой, способной идентифицировать разные объекты, например плитку шоколада. После идентификации Humane дал совет, стоит ли стартаперу есть этот шоколад. Есть также функция мгновенного перевода речи.

Humane — далеко не первая компания, пытающаяся предложить подобного рода "замену" смартфонам, пишут журналисты, однако они посчитали данное устройство неудобным, особенно, если пользователь будет сильно спешить или если будет находиться в публичном месте.

Ранее мы писали о том, что квантовый компьютер решил очень сложную задачу — классические компьютеры не справились бы.