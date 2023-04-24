Створено гаджет, який зможе "замінити" смартфон: що відомо про Humane (відео)

Пристрій не має сенсорного екрану, але будь-яку поверхню можна використати замість нього — навіть вашу долоню.

Related video

Імран Чаудрі, співзасновник стартапу Humane, презентував гаджет із проєктованим дисплеєм і функціями на базі ШІ. Він назвав свій винахід "пристроєм нового типу, який можна носити" і натякнув на те, що він дозволить людям відмовитися від смартфонів, пише theverge.com.

За словами Чаудрі, ШІ-платформу для гаджета будо "створено з нуля". Пристрій є повністю автономним. "Вам не потрібен смартфон або будь-який інший пристрій для управління та взаємодії з ним", — наголосив стартапер.

Під час презентації айтішник помістив гаджет у нагрудну кишеню та активував його, постукавши пальцем по корпусу. Потім він віддавав голосові команди. За даними Axios, пристрій також підтримує команди, які віддаються за допомогою жестів.

Головна фішка Humane у тому, що він здатний проєктувати зображення екрану на різні поверхні. Під час презентації Чаудрі спроєктував екран просто собі на долоню і прийняв вхідний дзвінок. Однак на відео не видно, як Чаудрі вдалося відповісти на дзвінок, оскільки він не взаємодіяв з екраном, що проєктується на долоню (проте ми можемо бачити, що на руці відображається інтерфейс у вигляді кнопок). Він поговорив по гучному зв'язку із двома людьми.

Пристрій оснащено камерою, здатною ідентифікувати різні об'єкти, наприклад, плитку шоколаду. Після ідентифікації Humane дав пораду, чи варто стартаперу їсти цей шоколад. Є також функція миттєвого перекладу розмовної мови.

Humane — далеко не перша компанія, яка намагається запропонувати подібного роду "заміну" смартфонам, пишуть журналісти, проте вони вважають цей пристрій незручним, особливо, якщо користувач сильно поспішатиме або якщо перебуватиме в публічному місці.

Раніше ми писали про те, що квантовий комп'ютер вирішив дуже складне завдання — класичні комп'ютери не впоралися б.