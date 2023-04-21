Квантовый компьютер решил задачу, с которой не могли справиться классические компьютеры

Квантовый компьютер Advantage значительно превосходит обычные компьютеры по скорости решения оптимизационных задач.

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Компания D-Wave Quantum Inc., лидер в области квантовых вычислений, опубликовала научную статью, в которой показала, что модель Advantage с 5000 кубитами намного быстрее решает оптимизационные задачи на трехмерных спиновых стеклах, чем обычные компьютеры пишет HPCwire. Это класс задач, который трудно решить привычными методами.

В статье утверждается, что квантовый процессор D-Wave может вычислять когерентную квантовую динамику в больших оптимизационных задачах. Это исследование было проведено с использованием коммерческого квантового компьютера на основе аннигиляции, который уже доступен для клиентов.

Результаты показывают, что когерентная квантовая аннигиляция может улучшать качество решений быстрее, чем классические алгоритмы. Наблюдаемое ускорение соответствует теории когерентной квантовой аннигиляции и показывает прямую связь между когерентностью и основной вычислительной мощностью квантовой аннигиляции.

"Это исследование является значительным достижением для квантовой технологии, так как оно демонстрирует вычислительное преимущество перед классическими подходами для неразрешимого класса оптимизационных задач", — сказал доктор Алан Баратц, генеральный директор D-Wave.

На сегодняшний день D-Wave выпустила на рынок пять поколений квантовых компьютеров и запустила экспериментальный прототип своей шестой генерации машины — системы Advantage2 в июне 2022 года. Полная система Advantage2 должна иметь более 7000 кубитов, 20-кратную связность и более высокую когерентность для решения еще больших и более сложных задач.

Когерентная квантовая аннигиляция может улучшать качество решений быстрее, чем классические алгоритмы. Фото: D-Wave Quantum

Ведущие эксперты отрасли также выразили свою поддержку проведенному эксперименту:

"Это самая большая программная квантовая симуляция, о которой сообщалось до сих пор. Она показывает, что квантовые аннигиляторы могут быть полезными для изучения сложных физических систем, которые недоступны для классического моделирования", — сказал Хайме Мораис Сантанна, профессор физики в Бостонском университете.

"Это впечатляющее достижение, которое подтверждает потенциал квантовых аннигиляторов для решения сложных оптимизационных задач. Оно также открывает новые возможности для исследования квантовой динамики в больших системах", — отметил Сергей Исаков, лидер группы ученых в Google AI Quantum и эксперт по квантовым алгоритмам.

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