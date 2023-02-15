Ученые придумали "идеальный" квантовый компьютер: на что он будет способен

С помощью лазерных волн разной длины можно будет эффективнее использовать ядерные спины в качестве кубитов.

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Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT) открыли новый способ управления атомными ядрами как кубитами, которые лежат в основе квантовых компьютеров, сообщает официальный сайт MIT. Для этого ученые используют лазеры, чтобы напрямую контролировать свойство ядер, называемое спинами, которые могут кодировать квантовую информацию.

Сегодня крупнейшие квантовые компьютеры имеют лишь несколько сотен кубитов — квантовых эквивалентов привычных цифровых битов. Но теперь, благодаря исследованию специалистов MIT, их количество можно увеличить и контролировать более успешно, чтобы квантовый компьютер меньше ошибался.

Метод основан на измерении и контроле спинов атомных ядер с использованием лучей двух лазеров с разной длинной световой волны. Разница в частоте входящего лазерного луча соответствует частоте перехода ядерного спина, подталкивая ядерный спин к повороту в определенном направлении, нужному ученым.

[ + – ] Два лазерных луча с разной длиной волны воздействуют вращают спин в нужном им направлении Фото: MIT

Такой контроль дает массу возможностей, например, позволит точно идентифицировать и даже картировать изотопы материалов, потому что современная спектроскопия может идентифицировать химический состав и структуру материала, но не изотопы. Исследователи говорят, что эта возможность в будущем получит множество применений.

Метод ученых пока чисто теоретический, но его практическое воплощение уже не за горами, уверяют исследователи.

Ранее Фокус писал, что в Китае можно купить персональный квантовый компьютер на 24 кубита. Устройство под названием Wuyuan купили анонимно.