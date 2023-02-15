Учені вигадали "ідеальний" квантовий комп'ютер: на що він буде здатний

За допомогою лазерних хвиль різної довжини можна буде ефективніше використовувати ядерні спіни як кубіти.

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Інженери з Массачусетського технологічного інституту (MIT) відкрили новий спосіб керування атомними ядрами як кубітами, що лежать в основі квантових комп'ютерів, повідомляє офіційний сайт MIT. Для цього вчені використовують лазери, щоб безпосередньо контролювати властивість ядер, яка називається спінами, що можуть кодувати квантову інформацію.

Сьогодні найбільші квантові комп'ютери мають лише кілька сотень кубітів — квантових еквівалентів звичних цифрових бітів. Але тепер завдяки дослідженню фахівців MIT їхню кількість можна збільшити й контролювати успішніше, щоб квантовий комп'ютер менше помилявся.

Метод заснований на вимірюванні та контролі спінів атомних ядер із використанням променів двох лазерів з різною довгою світловою хвилею. Різниця в частоті вхідного лазерного променя відповідає частоті переходу ядерного спіна, підштовхуючи ядерний спін до повороту в певному напрямку, потрібному вченим.

[ + – ] Два лазерні промені з різною довжиною хвилі обертають спін у потрібному їм напрямку Фото: Magnestar

Такий контроль дає багато можливостей, наприклад, дозволить точно ідентифікувати й навіть картувати ізотопи матеріалів, тому що сучасна спектроскопія може ідентифікувати хімічний склад і структуру матеріалу, але не ізотопи. Дослідники кажуть, що ця можливість у майбутньому отримає багато застосувань.

Метод учених поки що чисто теоретичний, але його практичне втілення вже не за горами, запевняють дослідники.

Раніше Фокус писав, що в Китаї можна придбати персональний квантовий комп'ютер на 24 кубіти. Пристрій під назвою Wuyuan купили анонімно.