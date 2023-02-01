У Китаї можна придбати персональний квантовий комп'ютер на 24 кубіти: що відомо

КНР стала третьою країною після США та Канади, яка практично може створити повний цикл роботи квантового комп'ютера.

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І хоча квантовий комп'ютер Wuyuan потужністю 24 кубіти використовується вже більше року, про його існування офіційно стало відомо лише зараз із заяви Міністерства наук, пише South China Morning Post. У Міністерстві зазначають, що комп'ютер було доставлено "неназваному користувачеві". Інші дані відомство не розкриває.

Проте є підозра, що це не перший і не останній квантовий комп'ютер, яким володіє Китай. Журналісти поговорили з одним із засновників компанії Origin Quantum Гуо Гопіном, який разом із колегою Гуо Гуангканом з Університету науки та технологій Китаю (USTC) зізнався, що його компанія розробила кілька таких комп'ютерів з моменту постачання Wuyuan у 2021 році.

За словами Гуо, незабаром буде розроблено потужніший квантовий комп'ютер, названий "Вуконг" на честь легендарного Короля мавп. За словами фахівця, квантові обчислення сприятливо вплинуть на наше життя протягом наступних трьох-п'яти років. З їх допомогою колосально прискориться розробка нових матеріалів і ліків, наприклад.

Вчений заявив, що квантові комп'ютери Китаю сьогодні випереджають суперкомп'ютери Google і є найшвидшими у світі.

Але створення квантових комп'ютерів та дослідження з їх допомогою дуже дорогі. Гопін зізнався, що підтримка інфраструктури комп'ютера та вартість досліджень може досягати $30 млн на рік. Так що Origin Quantum ще доведеться вирішити глобальне питання самоокупності проєкту.

Раніше Фокус писав, що дослідний інститут Riken із Японії планує до 2025 року впровадити квантові обчислення завдяки суперкомп'ютеру Fugaku.