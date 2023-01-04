Учені підключать квантовий комп'ютер до суперкомп'ютера: чого вони хочуть досягти

Дослідницький інститут Riken із Японії планує до 2025 року впровадити квантові обчислення завдяки суперкомп'ютеру Fugaku.

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В інституті Riken квантовому комп'ютеру хочуть "доручити" основні обчислювальні операції, а завданням Fugaku буде організація вихідних даних і перевірка на помилки, повідомляє Nikkei Asia.

Хоча квантові обчислення здатні з величезною швидкістю обробляти дані (у 100 млн разів швидше за суперкомп'ютери) їх потрібно утримувати в надзвичайно холодних умовах і вони можуть видавати помилки. Тому японці ухвалили рішення про таку спільну інтеграцію з Fugaku, який ці помилки виправлятиме. Крім того, щоб обійти конкурентів на ринку квантових обчислень, що зароджується, Riken також буде активно співпрацювати з альянсом компаній до якого входять гіганти Toyota Motor, Hitachi та Sony Group.

[ + – ] Суперкомп'ютер Fugaku. Другий у світі за потужністю після американського Frontier Фото: beef

Ще в 2019 році квантовий комп'ютер Google розрахував тестові дані всього за 3 хв., а у суперкомп'ютерів на цю операцію пішло б 10 тис. років. Справа в тому, що хоч звичайний, хоч суперкомп'ютер передають та обробляють інформацію в бітах у двох послідовних станах: 0 і 1. Квантовий комп'ютер може прораховувати дані відразу в двох станах.

Google поставив собі зухвалу мету до 2029 року створити безпомилковий квантовий комп'ютер. Riken збирається перевершити Google завдяки "гібридному" підходу.

І ця парочка конкурентів не самотня. У потилицю вже дихають Amazon та Nvidia, які роблять ставку на гібридно-квантові обчислення. IBM вже встановила квантовий комп'ютер у японському місті Кавасакі. Земляки Riken із компанії Fujitsu взагалі хочуть представити прототип квантового комп'ютера у 2023 році.

ЄС також включився в гонку й обрав 6 майданчиків (у Німеччині, Італії та Франції), на яких квантові комп'ютери будуть інтегровані із суперкомп'ютерами.

Такі старання аж ніяк не безкорисливі. Аналітики з Boston Consulting Group переконані, що до 2040 року квантові обчислення будуть приносити компаніям до $850 млрд на рік чистого прибутку.

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